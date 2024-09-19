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中國智庫專家訪俄 主張共同應對西方孤立

中央社／ 香港19日電

中國智庫「北京對話」（Beijing Club for International Dialogue）透露，中國公共外交協會會長吳海龍日前率領中國專家代表團前往莫斯科，與俄羅斯方面展開對話交流，期間中俄專家主張兩國共同應對來自以美國為首的西方國家的孤立。

「北京對話」昨天在其官方微信帳號發布訊息表示，9月9日至13日，吳海龍率領代表團前往莫斯科，團員包括復旦大學國際問題研究院教授趙華勝、北京清華大學俄羅斯研究院副院長吳大輝、北京清華大學國際關係學系主任唐曉陽、中國社會科學院俄羅斯東歐中亞研究所俄羅斯經濟室主任徐坡嶺、「北京對話」聯合發起人兼秘書長韓樺等。

據公布，在俄期間，代表團會見了俄羅斯聯邦參議員德尼索夫（Andrey Denisov）。吳海龍向對方表示，面對複雜多變的國際形勢，中俄保持了高水準的關係，中俄各領域的交往頻繁，合作不斷深入，在兩國領導人的指引下，中俄關係一定會邁上更高台階。

他指出，中俄都面臨著以美國為首的西方國家的地緣政治競爭的壓力，兩國應攜手合作共同應對這一局面。

代表團也訪問了俄羅斯科學院普瑞馬可夫世界經濟與國際關係研究所（IMEMO），雙方專家討論了俄美關係、俄烏衝突、核裁軍和美國大選等議題。

據指出，IMEMO專家認為，目前俄美關係幾乎處於斷絕狀態，沒有任何合作的空間，主要體現在雙方的衝突不斷加劇，美國的戰略意圖是透過烏克蘭危機孤立俄羅斯。

IMEMO專家預期，這場危機可能會持續5年，甚至10年，直到美國政治菁英的整體更替為止。

代表團還見了俄羅斯外交部第一亞洲司司長哲拉夫采夫（Ivan Zhelohovtsev）、副司長法蒂夫（VitalyFadeev）和政策規劃司副司長霍丁斯卡婭─戈列尼舍娃（Maria Khodinskaya-Golenischeva）等，雙方就亞太局勢、歐亞安全、中俄合作等議題進行了交流。

吳海龍強調，中俄要加強民間的對話和交流，以增進兩國人民之間的了解和理解。

據公布，9月12日上午，代表團應邀再赴俄羅斯外交部，與政策規劃司司長德羅比寧（AlexeyDrobinin）等人會唔，雙方強調，兩國在全球化進程中有共同關切，面對美西方孤立中俄的政策，雙方應在國際事務中發揮更大作用，推動國際秩序向更加公正合理的方向發展。

網上資料顯示，「北京對話」去年在北京創設，是新型國際智庫和傳播平台，旨在促進中國和外國政要、學者及業界人士之間的溝通對話，增進互信與共識，推動多雙邊軌道建設，促進國際交往和經濟社會發展。

俄羅斯 北京 美國大選

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