深圳日校男童遇襲身亡 日外相批卑劣…陸網友：對不起！

深圳日本人學校一名10歲男童18日在上學途中遭人持刀攻擊，經搶救仍於19日凌晨不幸死亡。日本駐陸大使館19日上午發布聲明指「事態嚴重」，日本外相上川陽子則批評「這是卑劣的行為」，要求中國確保在華日僑安全。

對於男童遇襲身亡，日本駐陸大使館降半旗哀悼，並發布聲明表示，「9月18日，深圳日本人學校的一名兒童在上學途中遇襲受傷，最終搶救無效於19日凌晨死亡。對此我館深感痛心和遺憾，並表示由衷的哀悼。我館認為事態嚴重，衷心希望中國政府盡最大努力保護在華的日本僑民，查明真相，防止此類事件再次發生。」

據共同社報導，日本外相上川陽子19日早上在外務省向記者團表示，「這是卑劣的行為，感到非常遺憾。禁不住深感悲痛。」她並表示，將要求中國方面確保日僑安全。

據悉，這名不幸遇害男童的父母分別擁有中國和日本國籍。

這是今年6月蘇州一對日本母子遇襲後，再次發生在陸日本人遇襲事件。日本駐陸大使館的聲明同步發布於社群平台微博和X，引發大量網友湧入該聲明的留言區，提出大陸當前「仇恨教育」及民粹主義的討論。

在日本大使館微博上，不少大陸網友留言稱：「對不起」「嚴懲兇手」「任何針對兒童的暴力行為，都是恐怖襲擊」。也有網友提及今年6月協助遇襲日本母子的中國籍校車工作人員胡友平，胡友平當時在該事件因身中嫌犯數刀不幸身亡。網友表示，「義和團常有，而胡友平不常有」「一個胡女士擋不住千千萬萬個義和團」。

另有網友反思，何以不到三個月時間，中國大陸就發生兩起日本學校學生遇襲事件？有網友指出，「是誰在縱容網上仇恨言論？」「仇恨教育轉移矛盾的惡果，才剛剛開始」。

而在X上，許多網友則建議日本政府和企業應儘速撤僑、撤資，「撤資撤僑是最正確的選擇」「只要中國政府煽動對日仇恨的宣傳洗腦不停止，日本人在中國就不會安全，類似的事件一定會再發生。」「這和政府通過仇恨教育政策轉移國內矛盾，現在中國經濟形勢下行，就怕可能只是一個開始。」