陸國安部提醒留學生 小心遭策反、滲透
隨著新學年開始，大陸國家安全部19日於公眾號發文提醒走出國門的留學生，提高警惕，小心境外間諜情報機關將涉世未深的留學生作為重點關注對象，伺機拉攏策反。
文章指出，境外間諜情報機關可能會在留學生出入境時進行「脅迫式合作」。例如偷偷在大陸留學生攜帶的行李中塞入違禁品，再通過盤查坐實所謂的「違法事實」，以「將追究法律責任」為話術，恐嚇、脅迫留學生與其合作。
此外，境外間諜情報機關可能會打著「學術研究」的旗號，在留學生參加校內外活動，針對涉及重要、關鍵領域專業的留學生，特別是大陸重要職位公派出國的留學生，通過交友、學術合作等方式設法套取大陸相關領域涉密敏感資訊和數據。
文章最後指出，境外間諜情報機關也可能會利用留學生出國後的獵奇心理，通過熟人介紹等方式誘導其前往賭場等敏感場所，或邀請嘗試某些游走在法律邊緣的敏感活動，通過「抓把柄」的方式脅迫其簽訂合作協議，使留學生淪為境外間諜情報機關的「提線木偶」。
美國之音報導指出，大陸國家安全部自2023年7月創設微信公眾號以來，一直在宣傳來自境外的各種威脅，以及外國間諜如何引誘忠誠的中國人背叛國家。像是網路交友、高薪兼職等手法，均被大陸國安局點出應就小心避免。
大陸國安局九月初發布的另一篇文章，主題同樣和留學有關，當中提到，境外反陸勢力費盡心機滲透大陸青年學生群體，破獲個別留學申請中介機構「助力」，在留學申請文書中暗藏「私貨」，增添篡改大量非法內容。
文中舉例，一名學生張某為出國留學購買某留學中介機構服務，在該留學中介機構的包裝下，張某的申請文書被「植入」大量迎合反陸偏見、包含反動政治言論。在不知情的情況下，張某從一個履歷簡單的青年學生，搖身一變成了反陸「急先鋒」，成為該留學中介機構違法行為的直接受害者。後經大陸國家安全機關偵查，在今年5月將該留學中介機構及其負責人依法處置。
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