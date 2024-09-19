快訊

台東小米粽疑食物中毒事件 衛福部：檢出劇毒性農藥「有機磷托福松」

獨／國慶晚會韓國瑜募款卡關打通 六公股行庫合捐千萬

蘇花路廊中斷成常態 鐵公路系統性備援運輸該如何執行

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國安部提醒留學生 小心遭策反、滲透

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
隨著新學年開始，大陸國家安全部19日發文提醒留學生，提防境外間諜情報機關伺機拉攏策反。（新華社）
隨著新學年開始，大陸國家安全部19日發文提醒留學生，提防境外間諜情報機關伺機拉攏策反。（新華社）

隨著新學年開始，大陸國家安全部19日於公眾號發文提醒走出國門的留學生，提高警惕，小心境外間諜情報機關將涉世未深的留學生作為重點關注對象，伺機拉攏策反。

文章指出，境外間諜情報機關可能會在留學生出入境時進行「脅迫式合作」。例如偷偷在大陸留學生攜帶的行李中塞入違禁品，再通過盤查坐實所謂的「違法事實」，以「將追究法律責任」為話術，恐嚇、脅迫留學生與其合作。

此外，境外間諜情報機關可能會打著「學術研究」的旗號，在留學生參加校內外活動，針對涉及重要、關鍵領域專業的留學生，特別是大陸重要職位公派出國的留學生，通過交友、學術合作等方式設法套取大陸相關領域涉密敏感資訊和數據。

文章最後指出，境外間諜情報機關也可能會利用留學生出國後的獵奇心理，通過熟人介紹等方式誘導其前往賭場等敏感場所，或邀請嘗試某些游走在法律邊緣的敏感活動，通過「抓把柄」的方式脅迫其簽訂合作協議，使留學生淪為境外間諜情報機關的「提線木偶」。

美國之音報導指出，大陸國家安全部自2023年7月創設微信公眾號以來，一直在宣傳來自境外的各種威脅，以及外國間諜如何引誘忠誠的中國人背叛國家。像是網路交友、高薪兼職等手法，均被大陸國安局點出應就小心避免。

大陸國安局九月初發布的另一篇文章，主題同樣和留學有關，當中提到，境外反陸勢力費盡心機滲透大陸青年學生群體，破獲個別留學申請中介機構「助力」，在留學申請文書中暗藏「私貨」，增添篡改大量非法內容。

文中舉例，一名學生張某為出國留學購買某留學中介機構服務，在該留學中介機構的包裝下，張某的申請文書被「植入」大量迎合反陸偏見、包含反動政治言論。在不知情的情況下，張某從一個履歷簡單的青年學生，搖身一變成了反陸「急先鋒」，成為該留學中介機構違法行為的直接受害者。後經大陸國家安全機關偵查，在今年5月將該留學中介機構及其負責人依法處置。

留學生 間諜

延伸閱讀

涉為大陸刺探軍情 23軍民起訴

大陸羽賽／周天成首輪復仇成功 男單前四剩地主「球王」

華爾街日報引述智庫研究 六成台企擬遷離大陸

大陸i16不熱…電商打折促銷 預購量不如預期

相關新聞

深圳日校男童遇襲身亡 日外相批卑劣…陸網友：對不起！

深圳日本人學校一名10歲男童18日在上學途中遭人持刀攻擊，經搶救仍於19日凌晨不幸死亡。日本駐陸大使館19日上午發布聲明...

邱垂正拜訪陳玉珍 對金門開放陸客及陸生表「樂觀其成」

立法院第二會期開議在即，陸委會主委邱垂正在開議之前，特地拜訪金門立委陳玉珍，除說明未來陸委會各項工作重點及下年度預算外，...

陸國安部提醒留學生 小心遭策反、滲透

隨著新學年開始，大陸國家安全部19日於公眾號發文提醒走出國門的留學生，提高警惕，小心境外間諜情報機關將涉世未深的留學生作...

中國漫記／靠非洲立足全球老四 傳音手機神秘身世曝光

中國手機打進非洲手機市場，前鋒品牌「傳音控股」今年一度靠非洲市場擠進全球第四。三星、蘋果是前兩名，「傳音」就算排名第四，卻連很多中國人都沒聽過，更別提它的前身「波導（BIRD）手機」。波導手機曾有「機中的戰鬥機」之譽，但轉型不足，難與蘋果對抗。 資深記者黃國樑在這篇文章整理了「非洲之王」傳音（Transsion）手機出貨量較去年同期成長68.6%的數據背後意義，以及這家既遙遠又神秘的公司，其實有著特殊身世！

中斷5年 廈門首發團估22日抵金門

陸客赴金旅遊中斷五年後，廈門旅遊協會踩線團一行十三人昨搭小三通抵達金門，展開三天兩夜的金門考察與旅遊交流，為陸客常態化觀...

日本毗連區海域 陸航母首度進入

中共航母遼寧號編隊昨日凌晨穿越台灣東北海域後，續向日本與那國島東南航行。日本防衛省昨證實，遼寧號編隊進入沖繩縣與那國島和...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。