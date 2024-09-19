日本毗連區海域 陸航母首度進入

中共航母遼寧號編隊昨日凌晨穿越台灣東北海域後，續向日本與那國島東南航行。日本防衛省昨證實，遼寧號編隊進入沖繩縣與那國島和西表島間海域，並向南駛向太平洋。這是大陸航母首度進入日本毗連區海域。大陸外交部則稱，有關活動符合中國國內法與國際法。

毗連區（contiguous zone），又稱「鄰接區」「海上特別權」，是沿海國十二海浬領海的外側海域，由沿海國對其海關、財政、衛生和移民等類事項行使管轄權，範圍從領海基線起不超過廿四海浬。國際法雖允許外國船隻可以通行，但沿海國也可採取必要措施防止在領海內發生非法活動。

日本防衛省統合幕僚監部昨通報，根據海上自衛隊報吿，中共航空母艦「遼寧號」和兩艘○五二D型導彈驅逐艦「成都號」「淮南號」十七日至十八日在魚釣島（釣魚台）以西約七十公里的海域向南航行，然後進入與那國島和西表島間的海域，南駛向太平洋。

日本防衛省指出，這是中共海軍所屬航空母艦首次航行通過與那國島和西表島之間的海域。日方對此經行了預警監視和資訊收集。NHK報導，日本防衛省正在分析遼寧艦此次航行目的。我國防部則強調，遼寧號穿越期間全程掌控動向。

海軍前艦長、軍事專家張競指出，美軍一架P-8A反潛巡邏機前日突然穿越台灣海峽，可能就是為了監控遼寧艦編隊。

對此，大陸外交部發言人林劍昨日在例行記者會上回應記者提問稱，「我在這裡要強調指出的是，中方的有關活動符合中國的國內法和國際法。」

中共機艦昨天也大舉出動執行「聯合戰備警巡」演習。據國防部統計，昨天上午共偵獲十五架次中共殲十六等主、輔戰機出海活動，其中十二架次逾越台海中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域。