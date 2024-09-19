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中斷5年 廈門首發團估22日抵金門
陸客赴金旅遊中斷五年後，廈門旅遊協會踩線團一行十三人昨搭小三通抵達金門，展開三天兩夜的金門考察與旅遊交流，為陸客常態化觀光「探路」。廿一名陸客首發團，預計本月廿二日來到金門，議長洪允典盼有百人規模，但仍需努力與各方溝通。
「廈門旅遊協會踩線團」昨中午抵達金門水頭碼頭，縣府安排大鼓及舞獅表演歡迎，金門副縣長李文良、縣府觀光處長許績鑫、議長洪允典和多名議員到場迎接。
議員陳泱瑚說，主要是八月廿日縣議會到北京交流溝通，才有今天的踩線團，這代表金門鄉親的期許終於實現。洪允典則表示，接下來首發團廿一人，廿二日就會成行，不過他認為人太少，希望首發團規模能超過百人，會就此與陸委會溝通。
李文良表示，踩線團一定可感受到金門上下都已做好準備要歡迎陸客到來，他對金門觀光量能及表現深具信心，相信踩線團一定會對金門旅遊能量留下好的印象。
金門立委陳玉珍說，陸客赴金旅遊已中斷五年，現在是重新開始的階段，相信踩線團來，會給金門很好的意見。
廈門旅遊協會踩線團首站來到金城水頭聚落，考察閩南古厝建築群，感受昔日金門先民出洋衣錦還鄉的榮光，接著前往金門在地特產業者與經武酒窖參訪。踩線團成員對於昔日戰備坑道變成金酒的儲酒廠，直呼「很有意思」。
廈門建發國際旅行社集團總經理的王珺瑜說，以前來都是參觀酒廠，現在也能參觀經武坑道隨門票附贈一瓶小樣酒與體驗式小酒杯，會讓遊客感覺更有「儀式感」，也建議酒品都標註「金門必買」、「金門限定」，相信會更吸引遊客的青睞。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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