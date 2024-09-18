遼寧艦一度駛入日本鄰接區海域 屬中共航艦首次

日本防衛省統合幕僚監部18日發布，中共海軍航艦「遼寧號」與2艘飛彈驅逐艦當天凌晨，在沖繩縣與那國島和西表島之間的毗連區（鄰接區）航行，未駛入日本領海。大陸外交部則表示，航艦行動符合國際法。

這是首次確認中共航艦在日本鄰接區航行。日本政府向中方表示嚴重關切。防衛省正在分析中方意圖。

公告指出，17日下午7時前後，發現遼寧艦等3艘軍艦在釣魚台（日稱「尖閣諸島」）西北約210公里的海域航行。3艘軍艦向南行駛，18日凌晨經毗連區駛向太平洋。未發現有戰機和直升機起降。

防衛省表示，中共航艦並未入侵日本領海和做出危險的行動，已循外交管道向中方表明深切關注，而外國船隻駛入鄰接區並無違反國際法。防衛省指出，中方可能想提升航艦運用能力及遠方作戰能力，當局會持續警戒監視。

日本共同社報導，中共軍隊在日本周邊的活動日益活躍。8月26日，1架Y-9情報收集機在長崎縣五島市的男女群島近海「侵犯」了日本領空。31日，1艘測量艦駛入了鹿兒島縣近海的日本領海。

日本政府向大陸駐日大使館提出交涉，告知稱「從安全保障環境的觀點來看完全無法接受」。大陸外交部回應時強調，中方的有關活動符合大陸國內法和國際法。

鄰接區是基於「聯合國海洋法公約」，沿海國可在領海外側設置的水域，外國船舶僅限在不威脅沿海國安全的情況下可以航行。