看透月亮！陸自研太空望遠鏡用X光拍照

中國大陸「愛因斯坦探針」（簡稱EP）空間X射線天文台從太空傳回月亮的X射線照片，可以欣賞到在X光波段裡不一樣的月亮，這些圖像是由EP衛星上的「風行天」X射線望遠鏡（FXT）獲得的，這也是中國大陸科學家首次用自己研發的空間望遠鏡觀測得到完整月亮的X光圖像。

EP衛星是中國科學院空間科學（二期）戰略性先導科技專項立項並實施的空間科學衛星系列的重大任務之一，由中方主導，歐洲航天局、德國馬普地外物理研究所和法國航天局以國際合作形式參與衛星研製。

其中「風行天」是EP衛星配置的兩個科學載荷之一，由中國科學院高能物理研究所帶頭研製。

風行天主任設計師、中科院高能物理研究所陳勇研究員介紹，太陽發出的X射線能激發的月面元素產生X射線熒光輻射，由於不同元素的X射線特徵能量是不同的，通過研究月面不同能量的X射線圖像，可揭示多種元素在月面的分布。

然而，這些X射線輻射無法穿透地球大氣層，因此無法在地面探測到。為此，科學家通常使用專門的X射線衛星，在大氣層外進行觀測。

今年中秋節恰逢月亮處在地月軌道的近地點附近，距地球僅35萬7,400公里，因此，此時月亮比普通滿月面積約增大14%，而且亮度更高，因而被稱為超級月亮，這也是天文觀測的好時機。

此外，今年處於太陽活動峰年，太陽耀斑（閃焰）頻繁爆發。當有太陽耀斑發生時，太陽的X射線流量會急劇增高，能譜變硬，月面的X射線輻射也會隨之增強。

歷史上，只有兩顆衛星，即德國ROSAT和美國Chandra，對月面成功進行了成像觀測。風行天此次在中秋節這一特別的時間段對滿月進行了X射線觀測，並成功傳回清晰的月面X射線照片，從另一個視角與大家分享中秋賞月的樂趣。

與國際上在軌運行的其他X射線衛星相比，風行天的成像視場很大，可以把超級月亮一覽無遺。同時，風行天擁有較好的X射線能量分辨和較高的有效面積，可以揭示氧、鐵、鎂、鋁和矽等元素在月表的分布。

愛因斯坦探針衛星首席科學家、中國科學院國家天文台袁為民介紹，盡管EP衛星的核心科學目標是探測和研究宇宙高能暫現天體，但超強的X射線探測能力使得EP衛星有著廣泛的探測目標和應用前景。風行天所拍攝的這些月面X射線圖像，對開展月球相關科學研究具有重要價值。