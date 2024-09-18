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共軍遼寧艦首度進入日本鄰接區 陸外交部：符合國際法

中央社／ 北京18日電
針對NHK報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨一度進入日本領海外側的鄰接區，大陸外交部今天回應，中方有關活動符合中國的國內法與國際法。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演資料照。路透
針對NHK報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨一度進入日本領海外側的鄰接區，大陸外交部今天回應，中方有關活動符合中國的國內法與國際法。圖為大陸航母遼寧號在西太平洋軍演資料照。路透

針對日本放送協會（NHK）報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨一度進入日本領海外側的鄰接區，中國外交部今天回應，中方有關活動符合中國的國內法與國際法。

NHK今天報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨在日本沖繩縣與那國島與西表島間航行，一度進入日本領海外側的鄰接區，這是中國航艦首度進入日本鄰接區。

對此，在今天的中國外交部例行記者會上，發言人林劍面對媒體提問表示，「應向中方主管部門予以詢問了解」，並強調中方的有關活動符合中國的國內法和國際法。

鄰接區是與領海相連的外側海域，在國際法上雖然允許外國船舶航行，但也明定沿岸國可採取必要措施，防止在領海內發生的違法行為。

遼寧艦除了進入日本鄰接區外，國防部今天表示，中共海軍遼寧號航艦編隊在凌晨1時30分航經台灣東北海域，續向日本與那國島東南航行，國軍全程掌握，並以任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密警戒監控。

NHK 中共 日本 海軍 與那國島 航空母艦 遼寧艦

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