不滿美對台軍售…陸對9美企採取反制措施 陸外交部：已嚴正交涉

美國近日再次宣布對台軍售，大陸外交部18日發布，即日起對美國內華達山脈公司等9家企業，採取凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產等反制措施。大陸外交部發言人林劍表示，中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，堅決反制。

林劍指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報的規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，損害中美關係和台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

林劍表示，美方持續武裝台灣，為賴清德和民進黨當局頑固推行「台獨」、挑釁一個中國原則撐腰打氣。這一事實再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動，和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。

林劍指出，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，必將引火焚身。最終只會以失敗告終。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人都不要低估中方反對「台獨」，捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。