快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

聽新聞
0:00 / 0:00

不滿美對台軍售…陸對9美企採取反制措施 陸外交部：已嚴正交涉

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外交部發言人林劍。大陸外交部官網
大陸外交部發言人林劍。大陸外交部官網

美國近日再次宣布對台軍售，大陸外交部18日發布，即日起對美國內華達山脈公司等9家企業，採取凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產等反制措施。大陸外交部發言人林劍表示，中方強烈譴責、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉，堅決反制。

林劍指出，美國向台灣出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報特別是「八一七」公報的規定，嚴重侵犯中國主權和安全利益，損害中美關係和台海和平穩定，向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

林劍表示，美方持續武裝台灣，為賴清德和民進黨當局頑固推行「台獨」、挑釁一個中國原則撐腰打氣。這一事實再次證明，當前台海和平穩定面臨的最大威脅、對台海現狀的最大破壞，就是「台獨」勢力的分裂活動，和以美國為首的外部勢力對其的縱容支持。

林劍指出，民進黨當局妄圖「以武謀獨」，美國執意「以武助獨」，必將引火焚身。最終只會以失敗告終。台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。任何人都不要低估中方反對「台獨」，捍衛國家主權和領土完整的堅定意志和強大能力。

兩岸關係 台海 台獨 美中關係 美國 軍售

延伸閱讀

英美重申台海和平 賴清德：民主是最強大團結力量

美再度對台軍售！陸外交部怒反制 對9家美軍工企業採凍結動產等措施

美國給過期彈藥發霉背心 鈞正平：以為「抱大腿」 卻只配「收廢品」

德艦穿越台海 北京：台灣問題不是「航行自由」問題

相關新聞

美加等國軍艦入鏡！共軍東部戰區罕發「偵監外艦穿越台海」實錄 警告意味濃

近期包括德國軍艦和美國P-8A反潛巡邏機都曾過航台海，引起共軍警戒。共軍東部戰區今天發布偵監外艦穿越台海實錄，可見美加等...

香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

香港爆發感染侵入性乙型鏈球菌ST283的個案有增加跡象，至今累計40起，2人死亡，全部非從事魚販及漁業養殖工作，大部份個...

日媒：遼寧艦通過與那國島和西表島之間海域 防衛省正分析航行目的

中共海軍航空母艦遼寧號，18日凌晨通過沖繩縣與那國島和西表島之間海域，日本防衛省正在分析中方軍艦的航行目的，並派艦機跟蹤...

遼寧艦通過與那國島與西表島間一度駛入日「毗連區」 是中國航母首次

日本共同社報導，日本政府相關人士透露，中國海軍航空母艦「遼寧艦」18日凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本...

美再度對台軍售！陸外交部怒反制 對9家美軍工企業採凍結動產等措施

美國近日再次宣布對台軍售，大陸外交部18日發布，即日起對美國內華達山脈公司、搖杆舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科...

共軍遼寧艦首度進入日本鄰接區 陸外交部：符合國際法

針對日本放送協會（NHK）報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨一度進入日本領海外側的鄰接區，中國外交部今天回應，中方有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。