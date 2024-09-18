捲「香港美誠月餅」風波！曾志偉直播未否認虛假宣傳 陷輿論恐面臨調查

中國網紅「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」，被踢爆其實在大陸生產，香港根本買不到。官方宣布調查後，參與直播的港星曾志偉被指明知不是香港月餅，還稱這個送禮非常好，在中國陷入輿論爭議面臨調查。

小楊哥在抖音帶貨「香港美誠月餅」，還邀曾志偉現身直播間一起推銷。這款小楊哥口中的「高端月餅」熱賣後，被踢爆其實在廣東生產，不但在香港沒有門市，在香港也買不到。

影片顯示，直播間當時推銷美誠月餅，曾志偉表示「這個送禮是非常好的」。對於小楊哥稱「他們在香港都知道，香港美誠在線下賣700塊錢一盒」，曾志偉當場未否認。

美誠月餅被踢爆在香港根本買不到，躍為中國最熱門話題後，在9月15日的香港小姐決賽期間，在場媒體向曾志偉提及此事，剛問到「月餅」二字，曾志偉臉色微變裝作沒聽到，急忙放下受訪麥克風離開現場。

安徽合肥高新區市場監督管理局、廣州花都區市場監管局昨天相繼宣布調查，指此事涉嫌「誤導消費者」，涉及違法虛假宣傳。

在此之前，小楊哥旗下的三隻羊控股（香港）有限公司8月正式開業，小楊哥稱，曾志偉是三隻羊香港分公司老闆。

「曾志偉看小楊哥帶貨美誠月餅表情」今天登上微博熱搜榜冠軍。影片顯示，小楊哥在直播間宣傳美誠月餅來自香港，曾志偉在過程中露出驚訝表情，還一度搖頭皺眉，但並未當場否認小楊哥的虛假宣傳，引發大陸網友群嘲，指曾志偉「遇到比他還會演的」，是「直播中唯一的港貨」。

據齊魯壹點報導，山東眾城清泰濟南所律師程守法表示，此案涉及虛假宣傳還有不正當競爭，依法應該是重罰營業額1至5倍罰款，甚至會吊銷營業執照。

據報導，因為小楊哥直播帶貨，香港美誠月餅在抖音近 30天的銷售額超過人民幣5000萬元（約新台幣2.25億元），這一成績與香港知名的美心月餅相當，而且銷售量遠勝美心。

對於曾志偉涉入風波又逃避回應，陸媒極目新聞今天發表評論強調，根據相關法律法規，明星在代言或推薦產品時，必須確保廣告內容的真實性、合法性，不得進行虛假宣傳或誤導消費者，否則將承擔相應的法律責任。「咖位」再大的明星，也不能在利益面前就笑臉相迎，出了問題就匆匆逃離，如此「兩副面孔」，無疑會失信於人，名譽掃地。

評論指出，曾志偉先前就因為給緬北電信詐騙頭目拍影片慶生而廣受質疑，如今又陷入「月餅風波」，其個人誠信更是面臨巨大考驗，事關法律責任和誠通道德，再擺出一副「無可奉告」的大哥做派恐怕是行不通的，哪怕這次逃離現場，該承擔的責任也逃不脫，要知道「出來混總是要還的」。