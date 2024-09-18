快訊

大陸羽賽／帶傷上陣連拿15分 戴資穎逆轉差一步止步首輪

郭富城來了！旋風抵台秀肌帥成這樣 最想這一味

中國大陸「蠟瓶糖」之亂 來源竟然是美國發明

捲「香港美誠月餅」風波！曾志偉直播未否認虛假宣傳 陷輿論恐面臨調查

中央社／ 台北18日電
陸網紅「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」被踢爆，官方調查後，參與直播的港星曾志偉被指明知不是香港月餅，還稱這個送禮非常好，在中國陷入輿論爭議面臨調查。曾志偉。本報資料照片
陸網紅「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」被踢爆，官方調查後，參與直播的港星曾志偉被指明知不是香港月餅，還稱這個送禮非常好，在中國陷入輿論爭議面臨調查。曾志偉。本報資料照片

中國網紅「瘋狂小楊哥」直播帶貨「香港美誠月餅」，被踢爆其實在大陸生產，香港根本買不到。官方宣布調查後，參與直播的港星曾志偉被指明知不是香港月餅，還稱這個送禮非常好，在中國陷入輿論爭議面臨調查。

小楊哥在抖音帶貨「香港美誠月餅」，還邀曾志偉現身直播間一起推銷。這款小楊哥口中的「高端月餅」熱賣後，被踢爆其實在廣東生產，不但在香港沒有門市，在香港也買不到。

影片顯示，直播間當時推銷美誠月餅，曾志偉表示「這個送禮是非常好的」。對於小楊哥稱「他們在香港都知道，香港美誠在線下賣700塊錢一盒」，曾志偉當場未否認。

美誠月餅被踢爆在香港根本買不到，躍為中國最熱門話題後，在9月15日的香港小姐決賽期間，在場媒體向曾志偉提及此事，剛問到「月餅」二字，曾志偉臉色微變裝作沒聽到，急忙放下受訪麥克風離開現場。

安徽合肥高新區市場監督管理局、廣州花都區市場監管局昨天相繼宣布調查，指此事涉嫌「誤導消費者」，涉及違法虛假宣傳。

在此之前，小楊哥旗下的三隻羊控股（香港）有限公司8月正式開業，小楊哥稱，曾志偉是三隻羊香港分公司老闆。

「曾志偉看小楊哥帶貨美誠月餅表情」今天登上微博熱搜榜冠軍。影片顯示，小楊哥在直播間宣傳美誠月餅來自香港，曾志偉在過程中露出驚訝表情，還一度搖頭皺眉，但並未當場否認小楊哥的虛假宣傳，引發大陸網友群嘲，指曾志偉「遇到比他還會演的」，是「直播中唯一的港貨」。

據齊魯壹點報導，山東眾城清泰濟南所律師程守法表示，此案涉及虛假宣傳還有不正當競爭，依法應該是重罰營業額1至5倍罰款，甚至會吊銷營業執照。

據報導，因為小楊哥直播帶貨，香港美誠月餅在抖音近 30天的銷售額超過人民幣5000萬元（約新台幣2.25億元），這一成績與香港知名的美心月餅相當，而且銷售量遠勝美心。

對於曾志偉涉入風波又逃避回應，陸媒極目新聞今天發表評論強調，根據相關法律法規，明星在代言或推薦產品時，必須確保廣告內容的真實性、合法性，不得進行虛假宣傳或誤導消費者，否則將承擔相應的法律責任。「咖位」再大的明星，也不能在利益面前就笑臉相迎，出了問題就匆匆逃離，如此「兩副面孔」，無疑會失信於人，名譽掃地。

評論指出，曾志偉先前就因為給緬北電信詐騙頭目拍影片慶生而廣受質疑，如今又陷入「月餅風波」，其個人誠信更是面臨巨大考驗，事關法律責任和誠通道德，再擺出一副「無可奉告」的大哥做派恐怕是行不通的，哪怕這次逃離現場，該承擔的責任也逃不脫，要知道「出來混總是要還的」。

抖音 曾志偉 月餅 直播 香港

延伸閱讀

香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

三隻羊「美誠月餅」遭立案調查 恐重罰數億

美誠月餅虛假宣傳碰瓷美心？香港月餅依舊是金字招牌

中國中秋假期消費市場疲軟 月餅銷售與電影票房差

相關新聞

美加等國軍艦入鏡！共軍東部戰區罕發「偵監外艦穿越台海」實錄 警告意味濃

近期包括德國軍艦和美國P-8A反潛巡邏機都曾過航台海，引起共軍警戒。共軍東部戰區今天發布偵監外艦穿越台海實錄，可見美加等...

香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

香港爆發感染侵入性乙型鏈球菌ST283的個案有增加跡象，至今累計40起，2人死亡，全部非從事魚販及漁業養殖工作，大部份個...

日媒：遼寧艦通過與那國島和西表島之間海域 防衛省正分析航行目的

中共海軍航空母艦遼寧號，18日凌晨通過沖繩縣與那國島和西表島之間海域，日本防衛省正在分析中方軍艦的航行目的，並派艦機跟蹤...

遼寧艦通過與那國島與西表島間一度駛入日「毗連區」 是中國航母首次

日本共同社報導，日本政府相關人士透露，中國海軍航空母艦「遼寧艦」18日凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本...

美再度對台軍售！陸外交部怒反制 對9家美軍工企業採凍結動產等措施

美國近日再次宣布對台軍售，大陸外交部18日發布，即日起對美國內華達山脈公司、搖杆舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科...

共軍遼寧艦首度進入日本鄰接區 陸外交部：符合國際法

針對日本放送協會（NHK）報導，中國海軍航空母艦遼寧號今天凌晨一度進入日本領海外側的鄰接區，中國外交部今天回應，中方有關...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。