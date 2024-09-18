應習近平邀請…大馬最高元首伊布拉欣將訪陸 爭取基礎建設支持

大陸外交部發言人華春瑩18日宣布，應國家主席習近平邀請，馬來西亞最高元首伊布拉欣（Sultan Ibrahim Sultan Iskandar）將於9月19日至22日對大陸進行國事訪問，並與習近平會面，預計可能會尋求大陸支持，以恢復加強與鄰國新加坡的交通聯接計畫。

路透報導，馬來西亞外交部18日發布聲明稱，這位來自南部柔佛州的蘇丹，將由馬來西亞的交通和住房部長陪同。

伊布拉欣，在今年1月就任馬來西亞第17任最高元首。新加坡海峽時報導，他曾揚言不想成為傀儡君主，打算就該國的政治問題發表意見，並將致力打擊貪腐及團結國民。

大馬採用獨特的君主制度，在該制度中馬來西亞的9個王室家族首領每5年輪流擔任國王。

馬來西亞國王上一次訪問中國是在2014年。馬來西亞外交部表示，伊布拉欣還將與大陸二號人物總理李強會面。

李強在6月訪問吉隆坡時，表示支持馬來西亞發展交通聯接計畫，將透過一項100億美元的東海岸鐵路（East Coast Rail Link），與大陸在寮國和泰國支持的鐵路相連。

李強表示，這項提案將實現擬議中的泛亞鐵路（Pan-Asia Railway）計畫，該鐵路自雲南昆明延伸到新加坡，預計通過柔佛，伊布拉欣也希望在此地發展鐵路。

伊布拉欣已經提過計畫恢復馬來西亞與新加坡之間一項停滯的高鐵方案，該方案在森林城市（Forest City）設有一個邊界關卡。森林城市是一個由大陸支持、耗資1,000億美元的填海開發計畫，位在柔佛外海，伊布拉辛對該計畫持有股份。