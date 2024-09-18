「國家級駭客」試圖入侵英國港人媒體 學者指手段具中共特色：跨境鎮壓

英國港人媒體「追新聞」透露近日收到Google通知，指公司電子郵件帳號遭到「國家級駭客」試圖入侵。美國之音報導引述學者指出，這些策略具中共特色，凸顯海外活動也會遭跨境鎮壓。

由香港記者在英國運作的新聞網站「追新聞」17日在網站上透露，近日收到Google通知，偵測到「追新聞」的公司電子郵件帳號遭到「國家級駭客」（Government-backed attacks）試圖入侵。

追新聞團隊並表示，Google指全球只有0.1%用戶遭到類似攻擊，雖不排除該警告可能只是虛驚一場，但Google強調因偵測到可疑活動才會有此警告，駭客試圖竊取「追新聞」的密碼或用戶個人資訊。

追新聞指出，在收到Google通知後就馬上檢視網路安全設施，採取防護行動。

追新聞在聲明中提到，團隊成員3年前為「避秦」從香港來到英國，希望在自由土壤上延續追新聞的路。「在香港新聞界陷入白色恐怖之際，無形黑手已肆無忌憚伸向海外的離散媒體…我們團隊強烈譴責所有對新聞自由的威嚇，並承諾會繼續堅守崗位」。

美國之音報導指出，「追新聞」8月間獨家報導，中國駐英大使館在2018年曾向英國出版社DragonsTeaching施壓，要求出版社在用於「中等教育普通證書」（GCSE）考試課程的中文教科書裡，刪除台灣相關章節中的「中華民國」字眼。出版社在壓力下屈服。

此後，英國每日電訊報（The Telegraph）8月底引用了「追新聞」報導，並指中國駐英大使館拒絕評論該事件。

報導還指出，香港記者協會上週才舉行記者會，主席鄭嘉如表示，記協調查發現，在今年6至8月期間，數十名記者以及其家人、雇主、業主或鄰居等等，在網路及日常生活中被人以不同方式滋擾和恐嚇，情況前所未見。

新聞自由組織「無國界記者」專員白奧蘭（Aleksandra Bielakowska）也對美國之音表示，最近香港發生的事件，表明有新的騷擾模式在針對過去幾年從鎮壓浪潮中倖存下來的媒體機構。她並指出，這些策略是「中共政權的特色」。

美國之音也訪問現居英國的香港政治學者黃偉國。他表示，不相信針對「追新聞」及其他香港記者的攻擊純屬巧合，尤其中國「十一」國慶將近，「國安、情治單位要做一些表現，或要做一些『功課』來作為他們業績、表現的一部分」。

黃偉國指出，該事件顯示，即使香港記者搬去海外活動，仍可能被（中共）政權騷擾。他也呼籲英國政府需要關注這類事件，以示抗衡跨境鎮壓的決心，否則工黨政府可能會被當地的港人組織及人權組織認為軟弱。