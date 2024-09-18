美再度對台軍售！陸外交部怒反制 對9家美軍工企業採凍結動產等措施

美國近日再次宣布對台軍售，大陸外交部18日發布，即日起對美國內華達山脈公司、搖杆舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科姆公司、文本礦公司、扁平地球管理公司、ACT1聯邦公司、埃克索維拉公司等9家企業，採取凍結在大陸境內的動產、不動產和其他各類財產等反制措施。

大陸外交部指出，美國此舉嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，嚴重干涉中國內政，嚴重損害中國主權和領土完整。

依據依據「中華人民共和國反外國制裁法」第三條、第四條、第六條、第九條、第十五條規定，凍結在境內的動產、不動產和其他各類財產；禁止境內的組織、個人與其進行有關交易、合作等活動。

美國國防安全合作署（DSCA）16日宣布對台軍售，項目包括回運、維修戰機及相關設備備件、美國政府及承包廠商的工程及後勤支援服務等，總價2.28億美元（新台幣72.6億元）。這是拜登政府任內第17次對台軍售。