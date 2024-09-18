美加等國軍艦入鏡！共軍東部戰區罕發「偵監外艦穿越台海」實錄 警告意味濃

近期包括德國軍艦和美國P-8A反潛巡邏機都曾過航台海，引起共軍警戒。共軍東部戰區今天發布偵監外艦穿越台海實錄，可見美加等國軍艦入鏡，警告意味濃厚。

共軍17日透過微信公眾號「東部戰區」發布影片《守護．美》，值得注意的是，該影片罕見公布了東部戰區全程跟監美、荷、加、澳、德等國軍艦過航台灣海峽的畫面。

綜合陸媒和香港01報導，該影片長約2分半鐘，前半段以兩岸風景名勝的對照，試圖拉近兩岸文化與習俗的距離，而後半段則轉為以「抵禦外侮」為核心，展現解放軍「保衛國家主權」的決心。最引起關注的是，該影片首次公開了東部戰區機艦跟隨偵監外國軍艦穿行台海的畫面，其中包括美國和加拿大的艦艇。

大陸官方環球網報導，此次宣傳片首次採用中英雙語字幕，影片節奏分明，在2分29秒的長度中，選擇了兩種配樂和畫風，呈現兩種截然不同的態度。影片前半段展示了西湖與日月潭、武夷山與阿里山，以及滷肉飯、謁黃陵、拜媽祖等景色與風俗習慣。同時，還特別選擇了新疆、西藏等地的風光，呼應大陸國台辦的言論，即「台灣網紅驚嘆新疆景美、人美、食美」。

影片後半段則講述了從鄭成功到抗戰時期以及現代解放軍的事蹟，並罕見播出美國、加拿大等國軍艦穿行台海時，解放軍東部戰區機艦對其跟隨偵監的畫面。影片中最明顯的是，美國海軍的「勃克級」飛彈驅逐艦鐘雲號（舷號93），透過畫面展示外國軍艦在台灣海峽行駛時，解放軍東部戰區如何進行跟蹤警戒。

德國海軍護衛艦及補給艦於本月13日穿行台灣海峽，共軍東部戰區曾對此表示組織海空兵力全程跟監警戒，並強調「德方行為增加安全風險、傳遞錯誤訊號」。東部戰區部隊保持高度戒備，堅決反制一切威脅挑釁。

而美國海軍一架P-8A反潛巡邏機17日也飛越台灣海峽。共軍東部戰區發言人李熹稱，美P-8A反潛巡邏機17日過航台灣海峽並「公開炒作」，解放軍東部戰區組織戰機，對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。李熹並稱戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。

我國防部則對此表示，美軍P-8A巡邏機當天上午由南向北航經台灣海峽；通過海峽期間，國軍全程掌握周邊海、空域動態，狀況正常。