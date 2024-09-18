快訊

生食蝸牛釀禍！1985年「金蘭醬油家族」兩代五口慘死

大轉彎！民進黨妥協簽協商結論 同意立院20日開議

「不後悔來台！」陸艦艇長快艇闖淡水 未經許可入國罪判8月刑

香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
香港爆發侵入性乙型鏈球菌，累計個案達40起2人死亡。圖為示意圖。聯合報系資料照片
香港爆發侵入性乙型鏈球菌，累計個案達40起2人死亡。圖為示意圖。聯合報系資料照片

香港爆發感染侵入性乙型鏈球菌ST283的個案有增加跡象，至今累計40起，2人死亡，全部非從事魚販及漁業養殖工作，大部份個案曾接觸淡水魚。

香港電台報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，「幾乎肯定」戴手套有助防止感染，因個案沒有漁類從業員，相信與他們在作業時戴手套有關。

何栢良指出，在香港，尤其夏天甚至到10月，有關感染風險較高，建議這段時間避免吃進未徹底煮熟的淡水魚。

他也提醒香港市民，處理生肉包括淡水魚時，應戴上手套，避免侵入性乙型鏈球菌透過手上微細傷口而進入體內。

何栢良根據過往經驗，一旦感染，患者在3至4日內發燒，部分人會出現敗血症病徵，包括頭暈、嘔吐等，長者感染可引致昏迷。他表示，部分人受感染後，細菌會經血液走到關節、例如膝蓋及手腕等，可造成化膿性關節炎。

何栢良指出，侵入性乙型鏈球菌部分品種源自淡水魚、尤其是飼養的淡水魚，在香港街市經常售賣的鯇魚、烏頭、大魚、生魚均有機會受乙型鏈球菌污染。淡水魚相關的侵入性乙型鏈球菌感染個案集中東南亞地區，歐美幾乎沒有相關個案。

香港衛生署衛生防護中心發布，感染侵入性乙型鏈球菌，可能會引致敗血症、化膿性關節炎、腦膜炎和感染性心內膜炎。

報告指出，2015年，新加坡曾經發生多起與進食淡水魚生有關的侵入型乙型鏈球菌ST283感染個案，涉及146人，因此新加坡由 2015 年 12 月起禁止使用生的淡水魚作菜。

之後，侵入性乙型鏈球菌ST283感染，也有在其他東南亞國家發生，當中包括大陸、香港、寮國、泰國和越南。

淡水 衛生署 香港

延伸閱讀

家電巨頭美的集資逾300億 港IPO躍全球第5

美誠月餅虛假宣傳碰瓷美心？香港月餅依舊是金字招牌

諸羅搖滾音樂祭重磅回歸 香港樂團凡枯Faan Fu獨家跨海嘉市演出

搶抓AI熱潮！歌爾股份擬分拆歌爾微 由A股轉戰香港

相關新聞

美加等國軍艦入鏡！共軍東部戰區罕發「偵監外艦穿越台海」實錄 警告意味濃

近期包括德國軍艦和美國P-8A反潛巡邏機都曾過航台海，引起共軍警戒。共軍東部戰區今天發布偵監外艦穿越台海實錄，可見美加等...

香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

香港爆發感染侵入性乙型鏈球菌ST283的個案有增加跡象，至今累計40起，2人死亡，全部非從事魚販及漁業養殖工作，大部份個...

日媒：遼寧艦通過與那國島和西表島之間海域 防衛省正分析航行目的

中共海軍航空母艦遼寧號，18日凌晨通過沖繩縣與那國島和西表島之間海域，日本防衛省正在分析中方軍艦的航行目的，並派艦機跟蹤...

遼寧艦通過與那國島與西表島間一度駛入日「毗連區」 是中國航母首次

日本共同社報導，日本政府相關人士透露，中國海軍航空母艦「遼寧艦」18日凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本...

美再度對台軍售！陸外交部怒反制 對9家美軍工企業採凍結動產等措施

美國近日再次宣布對台軍售，大陸外交部18日發布，即日起對美國內華達山脈公司、搖杆舵公司、立方公司、S3航空防務公司、特科...

習近平枯水期視察陜甘黃河 被質疑「去上游不敢去鄭州」

中國國家主席習近平近日在甘肅、陜西一帶視察，強調黃河是中華民族的「母親河」，並指示中央和地方要唱好新時代「黃河大合唱」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。