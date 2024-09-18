香港爆發侵入性乙型鏈球菌 累計個案達40起2人死亡

香港爆發感染侵入性乙型鏈球菌ST283的個案有增加跡象，至今累計40起，2人死亡，全部非從事魚販及漁業養殖工作，大部份個案曾接觸淡水魚。

香港電台報導，港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，「幾乎肯定」戴手套有助防止感染，因個案沒有漁類從業員，相信與他們在作業時戴手套有關。

何栢良指出，在香港，尤其夏天甚至到10月，有關感染風險較高，建議這段時間避免吃進未徹底煮熟的淡水魚。

他也提醒香港市民，處理生肉包括淡水魚時，應戴上手套，避免侵入性乙型鏈球菌透過手上微細傷口而進入體內。

何栢良根據過往經驗，一旦感染，患者在3至4日內發燒，部分人會出現敗血症病徵，包括頭暈、嘔吐等，長者感染可引致昏迷。他表示，部分人受感染後，細菌會經血液走到關節、例如膝蓋及手腕等，可造成化膿性關節炎。

何栢良指出，侵入性乙型鏈球菌部分品種源自淡水魚、尤其是飼養的淡水魚，在香港街市經常售賣的鯇魚、烏頭、大魚、生魚均有機會受乙型鏈球菌污染。淡水魚相關的侵入性乙型鏈球菌感染個案集中東南亞地區，歐美幾乎沒有相關個案。

香港衛生署衛生防護中心發布，感染侵入性乙型鏈球菌，可能會引致敗血症、化膿性關節炎、腦膜炎和感染性心內膜炎。

報告指出，2015年，新加坡曾經發生多起與進食淡水魚生有關的侵入型乙型鏈球菌ST283感染個案，涉及146人，因此新加坡由 2015 年 12 月起禁止使用生的淡水魚作菜。

之後，侵入性乙型鏈球菌ST283感染，也有在其他東南亞國家發生，當中包括大陸、香港、寮國、泰國和越南。