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日媒：遼寧艦通過與那國島和西表島之間海域 防衛省正分析航行目的

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
中共航艦遼寧號18日凌晨通過與那國島和西表島之間海域 。日本NHK
中共航艦遼寧號18日凌晨通過與那國島和西表島之間海域 。日本NHK

中共海軍航空母艦遼寧號，18日凌晨通過沖繩縣與那國島和西表島之間海域，日本防衛省正在分析中方軍艦的航行目的，並派艦機跟蹤監視。報導聲稱，這是大陸航艦首次進入日本的毗連區。

毗連區（contiguous zone），又稱「鄰接區」、「海上特別權」，是指沿海國根據其國內法，在領海之外鄰接領海的一定範圍內，為了對某些事項行使必要的管制權，而設立的特殊海域。根據國際法，外國船隻可以通航，但沿海國可以採取必要措施防止在領海內進行非法活動。

日本廣播協會（NHK）報導，日方此前曾多次派艦機跟蹤監視中方艦艇。中共國防部發言人曾就此表示，「日方近距離跟蹤監視是非常危險，極易引發誤解誤判和海空意外事件，我們敦促日方停止這些毫無實際意義的干擾，停止影響中日雙邊關係健康發展，損害地區和平穩定的不負責任言行。」

巧合的是，美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，美日兩國部隊從7月28日至8月7日，在日本九州和沖繩等5縣舉行「堅毅之龍」（Resolute Dragon 24）聯合演習。美軍陸戰隊今年首次在與那國島部署最新型的AN/TPS-80地面／空中任務導向雷達（TPS-80）系統。

報導稱，此舉不僅展示了美海軍陸戰隊作戰能力，也反映出未來轉型方向。 

日本 海軍 與那國島

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