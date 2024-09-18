遼寧艦通過與那國島與西表島間一度駛入日「毗連區」 是中國航母首次
日本共同社報導，日本政府相關人士透露，中國海軍航空母艦「遼寧艦」18日凌晨在沖繩縣與那國島和西表島之間航行，一度駛入日本領海外側的毗連區。據分析，這可能是中國海軍航空母艦首次駛入日本毗連區。
而據路透社，日本公共電視頻道NHK報導，一艘中國航空母艦周三首次短暫進入日本鄰近海域，這一最新遭遇可能會進一步加劇鄰國之間的緊張關係。
根據NHK報導，這艘航母在日本南部的與那國島和西表島之間航行，進入距其海岸線最遠24海里的區域（即毗連區），根據聯合國的規定，日本可以在該區域實施一些控制。
路透社報導稱，日本防衛省沒有立即發表評論。上個月，中國一艘海軍調查船在軍機侵犯日本領空後不久進入日本水域，日方向中國提出抗議。但今年7月，一艘日本海軍驅逐艦罕見地進入台灣附近的中國領海。
報導稱，近年來，中國在日本附近和台灣周邊的軍事活動增加，引發了東京的擔憂。日本以加強防衛作為回應，稱其目的是阻止北京使用武力推進其在該地區的領土主張。
日本防衛省的統合幕僚監部也迄未發出遼寧艦通過的訊息。而我國防部稍早已率先公布，以遼寧號為首的大陸艦艇正在穿越台灣東北部海域。
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