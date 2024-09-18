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淡水魚播毒驚魂 香港近月40人感染乙型鏈球菌

中央社／ 香港18日電

香港近月有40人感染由淡水魚傳播的侵入性乙型鏈球菌，當中有兩名長期病患因此去世，另有3人情況嚴重；衛生部門已多次呼籲港人處理淡水魚時提高警覺，也不能吃未煮熟的魚。

香港衛生署衛生防護中心和醫院管理局近期一直密切監察這種鏈球菌，據公布，經化驗病人的病毒樣本，香港昨天再確認13宗感染個案，病人年齡在35至95歲之間；連同13日確認的27宗，至今有40人感染這種細菌。

據公布，部分病人上月初已發病，經樣本化驗後才確認感染。已確認感染的40人中，有兩名長期病患因此去世，另有3人情況嚴重，25人仍然住院，10人已出院。

防護中心指出，他們仍在化驗近期住院病人的樣本，不排除感染個案會陸續增加。

防護中心表示，在已確認的病患中，31人在病發前曾接觸或處理活淡水魚，其中5人當時手部有傷口，另有6人有可能是吃了未煮熟的淡水魚。

這些病患之中，沒有人從事販魚、漁業養殖等相關工作。

由於病毒在短期快速爆發，防護中心發言人再次呼籲港人，在接觸或處理活淡水魚時應戴上手套，同時避免食用未煮熟的淡水魚。

淡水 衛生署 香港

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