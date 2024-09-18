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大陸「反腐風」刮到教育界 教育部副部長杜玉波接受審查調查
大陸「反腐風」刮到教育界。中共中央紀委國家監委網站18日發布，教育部原黨組副書記、副部長杜玉波涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
北京日報旗下新媒體「長安街知事」報導，現年69歲的杜玉波，河北晉州人，1975年進入北京工業學院（現為北京理工大學）就讀，畢業後留校工作，歷任北京理工大學黨委常委、組織部部長、黨委副書記、副校長、黨委常務副書記等職。
2002年，杜玉波升任北京航空航太大學黨委書記，明確為副部長級。2010年轉任教育部黨組副書記、副部長。
2016年10月，杜玉波不再擔任教育部副部長等職務。2018年3月，他當選為第十三屆全國人大常委會委員、第十三屆全國人大教育科學文化衛生委員會副主任委員。
退休後，杜玉波還分別於2017年7月、2022年7月當選中國高等教育學會第七屆、第八屆理事會會長，並經常參加社會活動。
杜玉波最後一次公開露面是在8月19日，江西日報報導，2024年全省高校黨委書記校長提高政治能力專題研討班在省委黨校舉行。杜玉波等國家部委領導、教育領域專家學者授課，副省長孫洪山出席結業式。
今年7月24日，杜玉波以中國高等教育學會會長身分，出席第八屆產教融合發展大會上，並以「推進產教融合、深化科教融匯，是實施科教興國戰略、人才強國戰略、創新驅動發展戰略的內在要求和大勢所趨」為題發表報告。
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