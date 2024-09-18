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陸駐聯大使敦促以色列立即結束對巴領土非法占領

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
紐約當地時間9月17日，大陸常駐聯合國代表傅聰在巴勒斯坦問題緊急特別聯大上發言，促以色列結束對巴勒斯坦領土的占領。 大陸常駐聯合國代表團網站
紐約當地時間9月17日，大陸常駐聯合國代表傅聰在巴勒斯坦問題緊急特別聯大上發言，促以色列結束對巴勒斯坦領土的占領。 大陸常駐聯合國代表團網站

據大陸常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國代表傅聰17日在巴勒斯坦問題聯合國大會緊急特別會議上發言時表示，中方敦促以色列傾聽國際社會的強烈呼聲，立即結束對巴勒斯坦領土的非法佔領。

傅聰說，幾十年的佔領和壓迫給巴勒斯坦人民造成了無盡的痛苦，讓獨立建國的夙願遙遙無期。結束佔領不是選擇，而是以色列的法律義務。國際法院7月19日發布諮詢意見，明確認定以色列持續佔領巴勒斯坦領土違反國際法，阻礙巴勒斯坦人民實現民族自決，以色列有義務立即結束對巴勒斯坦領土的非法佔領。國際法院的這項諮詢意見確認了國際社會長期存在的共識，指明了巴勒斯坦問題的癥結所在。

傅聰表示，結束佔領既是糾正歷史不公，更是奠定和平之基。獨立建國是巴勒斯坦人民不可剝奪的民族權利，不容置疑、不容否認。長期的非法佔領阻礙巴勒斯坦實現民族自決，讓以色列擁有了對巴勒斯坦的獨家否決，這不可接受。歷史已充分說明，佔領不會讓以色列更安全，只會滋生更多的仇恨和對立，讓整個中東埋下動盪不安的禍源。

他表示，只有徹底結束佔領，讓巴勒斯坦獨立建國，才能真正實現巴勒斯坦和以色列比鄰而居、和平共處，才能真正讓巴勒斯坦人民和以色列人民共同過著平靜、安寧的生活，實現中東地區長久和平。

傅聰指出，落實「兩國方案」是解決巴勒斯坦問題的唯一可行出路，也是國際社會的廣泛共識。國際社會應做出更大努力，要求以色列執行安理會和聯大相關決議，停止在加薩走廊的軍事行動，停止在約旦河西岸的非法定居點活動。中國倡議召開更具規模、更大範圍、更有實效的國際和會，重振「兩國方案」政治前景，制定落實「兩國方案」的時間表和路線圖。

傅聰說，今天是個歷史性時刻，巴勒斯坦國坐在了廣大會員國中間，提出了一份聚焦落實國際法院諮詢意見的聯大決議草案。中方將在表決中投下贊成票。中方希望這份聯大決議可以為結束佔領、落實「兩國方案」、推進中東和平進程注入新動力。

中東 以色列 巴勒斯坦

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