美國給過期彈藥發霉背心 鈞正平：以為「抱大腿」 卻只配「收廢品」

美國國防部監察長報告指出美國提供給台灣的軍事援助物資，竟然是40年前的彈藥，還有發霉的防彈背心。解放軍新聞傳播中心旗下評論類新媒體帳號「鈞正平工作室」17日發文指出，「原以為這些『天價軍援』是饋贈之舉，卻沒想到台灣被美國當成『垃圾回收站』，不僅沒有得到絲毫好處，還要費心費力對這些『饋贈的垃圾』進行分類和清理。」

文章指出，可笑的是，民進黨當局及防務部門吃了這個悶虧之後，連句重話都不敢說，只能把所有的「委屈」往肚子裡吞。直到美國國防部發布報告，發現「紙包不住火」後，他們才「輕描淡寫」地回應一句「交運軍援品項及狀況，已由台美雙方共同檢視、處理」。

文章提到，這樣的冤大頭，民進黨當局已經不是第一次當了。就拿F-16V戰鬥機的採購來說，美國多次推遲F-16戰鬥機的交付時間，可民進黨當局對此卻毫無辦法。

更可笑的是，雖然戰鬥機遲遲不到，民進黨當局還得按合約約定交付採購資金。可以說，「一手交錢，一手不交貨」已成為美國對台軍售的常態。這樣看來，美國不僅把台灣當作「垃圾桶」，更是把台灣當成「自動取款機」。

文章指出，對於這樣的情況，民進黨當局當然心知肚明，但為何還要如此委曲求全？不過是幻想通過討好行為使自己的謀「獨」行徑得到美國的保護。民進黨當局頻頻臆造一種自己被美國「高看」的幻象。

美國高官竄訪台灣，他們大書特書、洋洋自得；美國軍售淘汰裝備，簽署這法案那法案，甭管真真假假、訛錢多少，通通都被民進黨當局宣揚為「挺台」。不得不說，面對美國，民進黨當局已然到了奴顏婢膝的程度，卑微到了極點。

文章認為，實際上，台灣在美國全球戰略中的地位，遠沒有民進黨當局想像得那麼重要。美國揚言要「保護台灣」，真實的目的有兩點：一是將一些過時的、淘汰的裝備高價售給台灣，在經濟上賺得盆滿缽滿。

二是遏制大陸的發展。美國要的是台灣對大陸的消耗，使大陸無法心無旁騖地搞發展、搞建設，從而確保美國的霸權地位不受威脅和挑戰。至於台灣人民的生命安全，美國是不會在乎的。

文章強調，台獨是歷史逆流，是絕路。可以肯定的是，無論民進黨當局、台獨分裂勢力買多少美國武器，抱美國多少次大腿，都無法改變兩岸統一的大勢，只會讓自己在沼澤中越陷越深，將台灣推向兵凶戰危的險境。