美國政府調查中國是否自俄進口濃縮鈾再出口給美國

路透社報導，美國政府正在調查自2023年底以來從中國進口濃縮鈾激增的情況，擔心中國是否透過從俄羅斯進口濃縮鈾並向美國出口來支持俄羅斯的核工業。

美國眾議院於去年12月通過了進口俄羅斯濃縮鈾的禁令。根據美國國際貿易委員會的數據，當月，從中國出口到美國的濃縮鈾激增至24萬2990公斤。今年5月，美國總統拜登簽署了禁令。同月，中國再次向美國運送了12萬3894公斤的鈾。然而2020年到2022年間，中國並未向美國運送任何濃縮鈾，因此進口激增數據引發美方關注。

美國能源部發言人表示：「美國能源部與其他相關機構一起密切追蹤從中國的進口情況，以確保最近頒布的《禁止俄羅斯鈾進口法》得到適當的執行」。他表示，美國正在監看來自中國和其他國家的進口情況，以確保他們沒有將俄羅斯鈾進口作為出口國內生產材料的計劃的一部分。

俄羅斯是世界上最大的濃縮鈾出口國。截至今年7月，美國從俄羅斯進口的鈾為31萬3050公斤，比去年下降了30%。

根據世界銀行公佈的數據，中國在2022年和去年進口俄羅斯濃縮鈾量飆升。分析家說，雖然中國正在建造更多需要穩定鈾供應的反應堆，但來自俄羅斯的供應也可能幫助其出口燃料。

倫敦皇家聯合服務研究所智庫3月份的一份報告稱：「由於中國可能正在尋求在全球濃縮鈾市場中佔據更大地位，增加對俄羅斯濃縮鈾的進口可能有助於實現北京的雄心。」

報導稱，今年6月，開發濃縮鈾產能的公司Centrus敦促美國貿易代表署將來自中國的濃縮鈾的關稅從7.5%提高到20%，並稱該公司自身的努力可能受到威脅。美國鈾生產商產業組織在公開評論中敦促美國貿易代表將稅率提高至 50%。

美國貿易代表署回應時提到了一份文件，稱中國在美國進口的鈾和其他材料中所佔的份額很小，而且還在下降。美國對中國其他一些商品加徵關稅，但並未對來自中國的鈾加徵關稅。