快訊

台東食物中毒案帶回1男 若是蝸牛惹禍恐成金蘭醬油家族翻版

獨家專訪英國史學大師：窮盡一生鑽研二戰史

獨／又爆狼師案！北市國小外聘教練撫腿等性騷 起訴書曝光

王文濤在德見哈貝克、施密特兩部長：堅持把磋商進行到最後一刻

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
9月17日，商務部長王文濤在柏林會見德國總理府部長施密特。 大陸商務部網站
9月17日，商務部長王文濤在柏林會見德國總理府部長施密特。 大陸商務部網站

據大陸商務部網站，當地時間9月17日，大陸商務部長王文濤在柏林分別會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克以及總理府部長施密特。此行負有與歐盟協商對中國電動車關稅重任的王文濤對哈貝克表示，歐方不僅繼續執意裁決高額反補貼稅率，還迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案，未展現出解決問題的政治意願。但與施密特會談時則強調，中方雖深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻。

而哈貝克則回應說，德國不贊成對中國電動車加徵關稅；施密特也表示，德方強烈希望歐中雙方透過對話磋商妥善解決電動車案。

在與哈貝克會談時，王文濤表示，近期，中歐雙方就電動車反補貼案進行密集磋商，中方付出了巨大努力。然而，歐方不僅繼續執意裁決高額反補貼稅率，還迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案，未展現出解決問題的政治意願。

他說，中德汽車產業深度融合，加徵關稅將嚴重干擾貿易和投資合作，使雙方利益受損。希望德方從自身利益出發，推動歐委會同中方相向而行，盡快達成符合世貿規則的解決方案，避免中歐經貿摩擦升級。

哈貝克則表示，德方支持自由貿易，歡迎中國汽車及零件企業對歐投資，不贊成對中國電動車加徵關稅。中方業界提出的一攬子解決方案是向前邁出的重要一步，為歐中下一步磋商奠定良好基礎，期待歐委會作出建設性回應。德方將敦促歐委會同中方尋求妥善解決方案，盡一切努力避免貿易衝突。

在與施密特會談時，王文濤表示，中方始終抱持最大誠意，按照中歐領導人達成的重要共識，堅持透過對話磋商妥善解決歐盟對華電動汽車反補貼案，避免貿易摩擦升級，但歐方無視中方努力，執意裁決高額反補貼稅率，並迅速且草率地拒絕了中方業界提出的一攬子解決方案。中方深感失望，但不會放棄努力，將堅持把磋商進行到最後一刻。

他表示，希望德國作為歐盟核心成員國，帶頭發揮積極作用，推動歐委會展現政治意願，與中方共同努力，妥善解決此案。

施密特表示，德方強烈希望歐中雙方透過對話磋商妥善解決電動車案，始終認為加徵關稅並非解決之道，並就此與歐委會多次溝通。他說，中方業界提出的一攬子解決方案為雙方達成共識提供了良好基礎。德方將繼續做歐委會工作，為妥善解決本案發揮積極作用。

9月17日，商務部長王文濤在柏林會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克。 大陸商務部網站
9月17日，商務部長王文濤在柏林會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克。 大陸商務部網站

德國 歐盟 電動汽車

延伸閱讀

哈貝克會晤王文濤：歐中應談判解決電動汽車關稅問題

英特爾再獲美國30億美元的補助承諾 生產國防軍武晶片

MLB／洋基開幕戰先發被排牛棚 柯特斯誠實說：我很不爽

2024 時代雜誌「年度兒童」出爐！15 歲少年貝克勒發明「抗癌」肥皂：這個世界永遠不缺新想法

相關新聞

美國政府調查中國是否自俄進口濃縮鈾再出口給美國

路透社報導，美國政府正在調查自2023年底以來從中國進口濃縮鈾激增的情況，擔心中國是否透過從俄羅斯進口濃縮鈾並向美國出口...

王文濤在德見哈貝克、施密特兩部長：堅持把磋商進行到最後一刻

據大陸商務部網站，當地時間9月17日，大陸商務部長王文濤在柏林分別會見德國副總理兼經濟與氣候保護部長哈貝克以及總理府部長...

陸駐聯大使敦促以色列立即結束對巴領土非法占領

據大陸常駐聯合國代表團網站，中國常駐聯合國代表傅聰17日在巴勒斯坦問題聯合國大會緊急特別會議上發言時表示，中方敦促以色列...

美國給過期彈藥發霉背心 鈞正平：以為「抱大腿」 卻只配「收廢品」

美國國防部監察長報告指出美國提供給台灣的軍事援助物資，竟然是40年前的彈藥，還有發霉的防彈背心。解放軍新聞傳播中心旗下評...

美緝毒局將關上海、廣州辦事處

中美推進禁毒合作之際，美媒披露，美國緝毒局將關閉其在中國現有的上海、廣州兩個辦事處，恐衝擊兩國在阻止芬太尼等相關化學品流...

政商交往指引上路 廣州設送禮上限

大陸廣東省廣州市近期發布首個政商交往行為指引，內容明確公務員與企業交往的行為規範，其中規定國有企業商務招待贈送的紀念品金...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。