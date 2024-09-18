美緝毒局將關上海、廣州辦事處

中美推進禁毒合作之際，美媒披露，美國緝毒局將關閉其在中國現有的上海、廣州兩個辦事處，恐衝擊兩國在阻止芬太尼等相關化學品流動的合作。內部人士坦言，這意味著中美之間經常停滯不前的合作又一次受挫。

綜合美國之音、美聯社報導，儘管傳聞已有數月之久，目前尚不清楚為何緝毒局關閉上海和廣州的辦事處，只留下北京和香港辦事處，以及該舉動對打擊芬太尼販運努力的影響。

據報導，美國緝毒局長米爾格拉姆上周透過郵件向特工表示，這些辦事處的關閉所反映的是，需要利用緝毒局有限的資源，精準地用於可在挽救美國人生命方面產生最大影響的地方。

美國緝毒局目前在全球六十九個國家和地區有九十三個辦事處，這次計畫關閉的十四個辦事處共涉及一百多名特工和僱員。

美國緝毒局資深人士表示，這標誌著這兩個地緣政治對手之間經常停滯不前的合作又一次受挫。美國緝毒局前海外運作負責人維吉爾認為，在可用人力較少的情況下，將難以和中方發展合作關係，促使他們幫助阻止用於生產芬太尼的化學物品的流動。

就美中禁毒合作，報導引述一名熟悉辦公室關閉情況的美國官員稱，中國的合作基本上「只是名義上的合作」，隨著兩國關係惡化，被派往外地辦事處的代表，面臨取得簽證困難和眾多限制。

報導稱，中國不願就美國緝毒局「內部事務」發表評論，而中國駐美大使館發言人劉鵬宇則讚揚了兩國近期在芬太尼方面的合作。

去年十一月拜習會之後，美中雙方重啟禁毒合作。米爾格拉姆今年早些時候曾經告訴美國國會，這項合作具有建設性，如果能夠阻止來自中國的前體（化學品）流動，就會產生重大影響。

美國緝毒局此次還計畫關閉一些位於俄羅斯、賽普勒斯和印尼的辦事處。這些辦事處的所在地是猖獗的黑社會犯罪大本營，與走私在美國銷售的大部分古柯鹼、冰毒和芬太尼的拉美販毒集團有聯繫。