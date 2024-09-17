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在這座機場降落「難爆了」 全球僅50名機師有資格勝任

中國協訓海外警察 學者：目的是建立全球情報網

中央社／ 台北17日電

中國公安部明年將協訓3000名外國執法人員，學者侍建宇指出，相關做法在中亞國家早已開始，中共最大的目的是為了建立中國的全球情報網絡，以保護自己在海外的各種利益。

中國公安部長王小洪9日在全球公共安全合作論壇（連雲港）2024年大會上宣布，未來一年將提供3000個外國執法人員訓練，並將派出警察顧問和工作站到有需要的國家，指導聯合巡邏和調查等事宜。

美國之音（VOA）中文網16日報導，國防安全研究院國家安全研究所副研究員侍建宇對此表示，自從2001年上海合作組織出現後，再加上2013年中共總書記習近平提出一帶一路倡議後，中共培訓外國警員的過程就已經開始了，尤其是針對中亞參與「一帶一路」的國家。中共在不同省市的政法大學提供各種訓練班，不只是警察訓練班，還包括公安部門、檢察部門、調查部門的訓練班。

侍建宇表示，中共培訓外國警員的最大目的只有一個，就是建立中國的全球情報網絡。中國可以先跟不同國家的外國警察打交道，培養出同窗情誼，然後再派遣相關人員出去，進一步跟在地協力者合作，建立起中國的全球情報網，這麼做除了維繫國家安全，另一個重點就是要保護自己在海外的各種利益。

他說，藉由情報網絡，還可以發展維軍事介入或建立軍事基地。中國在塔吉克就以反恐名義，沿著中國邊界建立簡單的軍事設施，嘗試進行聯合邊界巡邏，「這些一步一步可能在未來10年都可以逐漸看到」。

除了跟外國警察打交道外，侍建宇說，眼下新的發展是，中共在最近5年開始很熱衷建立所謂的私人安保公司，他們的主要活動地點也在中亞一帶一路國家。

他說，這些安保公司雖然名義上是私人企業，但實際上中國政府持有51%的股權，其成員由30、40歲退休轉任的武警或警察，也就是由中國的公安來組成。他們除了有專業保鑣的技能外，還會製造定時炸彈、開武裝車輛等。

他認為，在這些安保公司的運作之下，中國其實在中亞已經一定程度地建立了一個所謂的「準情報網」或是「準軍事網」，具備「準軍事介入」的能力。

中共 公安 警察

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