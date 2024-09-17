文革紅衛兵頭目宋彬彬傳離世 晚年公開懺悔

曾為中國文革期間紅衛兵領袖的宋彬彬傳在16日離世，享年77歲。宋彬彬曾在文革期間為中國前領導人毛澤東戴上繡著「紅衛兵」三字繡章而聞名；晚年她對中學副校長卞仲耘之死公開表示懺悔，引起社會爭論。

今天Ｘ平台上出現宋彬彬離世的消息。宋彬彬的父親宋任窮曾在中國前領導人毛澤東與鄧小平手下擔任要職，宋彬彬是共產黨高幹「紅二代」。文革期間，宋讀北京師範大學女附中，並且成為了紅衛兵領袖。

她響應文革運動，1966年6月2日率先在學校貼出大字報並攻擊學校高層，開始了其就讀的北師大女附中的文革行動。時任該校黨總支書記兼副校長卞仲耘，在一些學生發起的遊行和批鬥中，被毆打折磨致死，卞仲耘也成為在紅衛兵運動中第一個被打死的教育工作者，揭開暴力運動的帷幕。

之後，讓她揚名於外的是1966年一場毛澤東接見紅衛兵的活動。在天安門城樓，宋彬彬為毛澤東戴上繡著「紅衛兵」三字繡章，毛澤東問起她的名字，她答覆：「宋彬彬」，毛澤東又問「文質彬彬的彬嗎？」宋彬彬答：「是」，毛澤東又回，「要武嘛」。於是，宋彬彬改名宋要武。

當年8月，光明日報發表署名「宋要武（宋彬彬）」的「我給毛主席戴上紅袖章」一文。隨後，人民日報轉載了此文，文章稱：「這是我終生難忘的一天。我給毛主席戴上了紅衛兵袖章，主席還給我取了個有偉大意義的名字。毛主席給我們指明了方向，我們起來造反了，我們要武了！」

從此之後，「宋彬彬」成為紅衛兵運動暴力與混亂的符號，毛澤東接見紅衛兵的舉措，並且說「要武」，傳遞出支持暴力運動的政治訊號。

不過，宋彬彬所代表的紅衛兵很快就失勢，1969年她前往內蒙古自治區錫林郭勒盟牧區，之後參加插隊下鄉。1972年，她進入長春地質學院成為工農兵學員，1975年畢業。1980年宋彬彬以留學為名移民美國。這之間，她還改了名不叫「彬彬」與「要武」，改名叫宋岩。

她再次進入公眾視野，是因2014年她與其他紅衛兵在卞仲耘的半身像前鞠躬，公開表示懺悔與道歉。

網上仍能找到宋彬彬的道歉全文。她寫道，「請允許我表達對卞校長的永久悼念和歉意，沒有保護好校領導，是終生的傷痛和懊悔。」

宋彬彬說，文革是一場大災難，「一個國家走向怎樣的未來，很大程度上取決於她如何面對自己的過去」，「我希望所有在文革中做過錯事、傷害過老師同學的人，都能直面自己、反思文革、求得原諒、達成和解。」

她的道歉隨即引起關注。一方面有些人對此接納，不過另一方面更多人認為道歉太遲，懺悔引起了爭論與質疑。卞仲耘丈夫王晶垚對此發表聲明，強調在真相大白之前，「不接受虛偽道歉」。王晶垚在2021年8月29日去世，終究未能等到殺妻兇手被嚴懲，抱憾離世。

根據中國官方估計，1966年8月與9月間，北京有將近1800人在遭受了紅衛兵和其他激進者的攻擊後死亡。至今，文革在中國仍是未能言明的禁區。