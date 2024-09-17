滯留仙賓礁菲海警船求上級原諒返航 竟喝冷凝水和雨水度日

滯留南海仙賓礁潟湖近五個月的菲律賓海警船9701號於9月14日自行撤離，9701艦的船員接受菲律賓電視台採訪稱，他們喝空調裡的冷凝水和雨水，有四名船員患了腸胃炎，艦長在返回時請求上級的原諒： 「為了船員安全必須返回」。

菲律賓海警船9701號今年4月進入仙賓礁後滯留，宣稱對仙賓礁擁有主權的中國大陸對該船展開封鎖行動（禁止菲其他機艦運補物資），直至9月14日9701號主動離開。

9701號於9月15日抵達巴拉望公主港後，菲媒畫面顯示船上有四名船員被擔架抬下船。

有關這近5個月來9701號海警船在仙賓礁滯留情況也陸續被媒體披露，觀察者網引述菲媒對船員的訪問，節錄受訪船員的主要說法包括：

1、他們船員喝了三個星期的稀粥，就是大米配上胡椒和鹽。「長官，因為我們只剩下這些了」。

2、「我們的部隊因為饑餓而感到頭暈，晚上肚子咕咕叫，有時會選擇睡覺來忘記饑餓」。

3、「我們的總工程師發現，我們可以飲用空調裝置中的水，即那裡的冷凝水」。船員們也收集雨水。

4、8月28日，一些補給品被直升機空投（菲律賓直升機），但不足以滿足船上所有人的需要。

5、四名船員患上了胃腸炎、脫水和痛風。艦長小埃夫倫．杜蘭中尉：「有人嘔吐，有人拉稀，真是不一樣」。「如果我們待更長的時間，也許會有更多的人生病，因為我們接觸了不健康的水」。

6、8月31日撞船事件（與中國海警船發生碰撞）：「如果損壞嚴重，我們就沒救了。他們（中國）有理由救撈這艘船，因為我們沒有動力，我們可能會被拖走」。

7、返回巴拉望島公主港後，船長向上級彙報時幾乎流下了眼淚：「長官，我請求您的原諒。為了船員的安全，船必須返回」。