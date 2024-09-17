美巡邏機過航台灣海峽 東部戰區：組織戰機跟監警戒

近年中國大陸短劇市場蓬勃發展，尤其是適合在手機上觀看的「豎屏」短劇興盛下，甚至還出現「橫店變『豎店』」的說法。而為搶占紅利，大陸各省市也相繼發布政策，要打造屬於自己的「短劇基地」，搶當「微短劇之都」以帶動經濟發展，但這樣的模式真能滿足各地對經濟成長的渴望？還是最終走向破滅？

2024-09-17 06:00