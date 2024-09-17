美巡邏機過航台灣海峽 東部戰區：組織戰機跟監警戒
美國軍方公布，一架海軍巡邏機17日過航台灣海峽。對此，東部戰區新聞發言人李熹海軍大校17日表示，美1架P-8A反潛巡邏機17日過航台灣海峽並公開炒作。中國人民解放軍東部戰區組織戰機對美機過航行動跟監警戒，依法依規處置。戰區部隊時刻保持高度戒備，堅決捍衛國家主權安全和地區和平穩定。
美國第七艦隊於官網指出，該架P-8A海神巡邏機在國際空域過航臺灣海峽，彰顯了美國致力於確保印太地區自由開放。美國第七艦隊也說，美國依據國際法在臺灣海峽開展行動，維護了所有國家的航行權利和自由。
此前，德國兩艘海軍軍艦13日過航台灣海峽，引起大陸軍方的不滿，指「德方行為增加安全風險、傳遞錯誤信號」。
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