中俄「北部·聯合-2024」完成一階段演習

中俄「北部·聯合-2024」演習一階段結束，中俄雙方完成編隊防空、聯合反潛、錨地防禦等課目演練任務。

綜合中國軍號、法新社等報導，參加演習的中俄海上艦艇編隊15日下午混合編組，成雙縱隊列陣大洋，海天之間，多型戰機呼嘯盤旋。一場登陸編隊聯合機動演習，為一階段實兵演練畫上句點。

報導稱中俄海空兵力連日來以紅藍對抗、交替指揮的方式，完成了編隊防空、聯合反潛、錨地防禦等課目演練任務，充分檢驗了雙方的戰術指揮協同和聯合行動能力。

俄羅斯國防部16日發布演習視頻顯示，俄羅斯太平洋艦隊艦艇在演習中與中國海軍艦艇於日本海進行了導彈和艦炮射擊演習。俄國防部此前稱，這次演習俄羅斯有400多艘軍艦、潛艇和支援船隻參加。中國則派出四艘軍艦和一艘補給艦參加演習，與在日本海的俄羅斯海軍艦隊會合。

據了解，這是中方第二次舉辦「北部·聯合」系列演習，也是中俄軍隊時隔七年，再次在鄂霍次克海展開聯合軍演，並赴太平洋組織雙方第五次海上聯合巡航。

鄂霍次克海毗鄰俄羅斯和日本有爭議的北方四島（俄稱南千島群島）。部分專家學者認為，這次軍演重在展現中俄兩國突破島鏈及海上作戰能力，針對日本的色彩明顯；也有觀點認為，從「中」俄兩軍的各軍種聯合演習次數，正由一年一次向二次轉變，參演兵力與規模也呈現逐步擴大。目的在於將部分美軍牽制在印太地區，及聯手反擊美國主導的「印太戰略」。