菲海警船停留南海仙賓礁近5個月 一原因主動撤離

9月14日，菲律賓海警9701號船自行撤離南海仙賓礁潟湖，並於15日回到其位於巴拉望島的母港。陸媒今天(17日)引述菲媒稱，撤離前兩天，該船上食品和飲用水已經耗盡。

路透報導，菲海警9701號船回到巴拉望省的港口後，船上4名菲律賓海岸警衛隊人員被擔架抬下船後送醫。按照菲方的說法，菲海警9701號船的撤離是出於船員醫療需要和維修必要性。消息人士稱，在撤離前兩天，該船上食品和飲用水已經耗盡。菲方聲稱，將派出另一艘海警船赴仙賓礁海域，但沒有透露更多細節。

2000噸級的菲海警9701號是日本援助菲律賓的兩艘執法艦船之一。全長97米，可搭載一架空客H-145直升機，是菲海岸警衛隊現役噸位最大、性能最先進的巡邏船。

它於今年4月進入南海仙賓礁潟湖後停留至9月14日，期間菲律賓曾多次派出艦機運補。

環球網報導，近5個月來，中國海警依法對菲海警9701號船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗。

中國社科院海疆問題專家王曉鵬表示，仙賓礁屬於半開放的島礁，海況異常複雜，在大部分情況下，船隻無法在此長期錨泊，加上菲方海警船的食品、燃料、零部件等儲備無法支撐他們長期非法錨泊，因此菲方只能選擇撤出。

中國海警局新聞發言人劉德軍15日表示，4月17日以來，菲海警9701號船非法滯留中國仙賓礁近5個月，嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反《南海各方行為宣言》，嚴重破壞地區和平穩定。他說，中國對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，中國海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。”