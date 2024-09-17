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軍艦穿台海 德軍：行使自由航行權

聯合報／ 國際中心／綜合報導
德國海軍補給艦「法蘭克福號」十六日停靠菲律賓馬尼拉港。該艦十三日航經台灣海峽。（法新社）
德國海軍補給艦「法蘭克福號」十六日停靠菲律賓馬尼拉港。該艦十三日航經台灣海峽。（法新社）

德國二艘軍艦十三日穿越台灣海峽，為德國海軍印太行動一環，此舉遭中國大陸譴責稱會增添安全風險。對此德國海軍做出回應，表示德艦依計畫航經台海，是在行使自由航行權。

日經亞洲報導，德國海軍特遣隊少將指揮官舒爾茲十六日在馬尼拉告訴記者：「我們確實穿越台灣海峽，也確實行使自由航行權。我們的確有權利通過，因為這是國際水域。」

舒爾茲說：「顯然我們途中曾遇到中國軍艦，但我們最終依然通過，我方船艦完好無缺。」

德國軍艦十六日在菲律賓馬尼拉灣停泊，預計在馬尼拉待到十九日，目標是強化雙邊防務關係。

除了台灣海峽，德國軍艦還航經南海和東海。舒爾茲說，德艦航行途中曾遇到共軍軍艦，但他對共軍是否發出任何海上挑戰不予回應。

德國駐菲律賓大使法芬諾施克說，「聯合國海洋法公約」是印太水域「和平穩定的基礎」，「中國說我們不應該干涉，我只能說你們都很清楚中國海軍正在哪些地方航行。我們不只在地中海看過他們，在離中國很遠的直布羅陀海峽也見過」。

儘管大陸是「聯合國海洋法公約」締約國之一，但北京當局仍無視馬尼拉提出的合法海洋主張。海牙常設仲裁法院已於二○一六年裁決，中國對南海聲索的主權沒有法律依據。

法芬諾施克說：「要求我們不應該在這裡航行，這絕對才是我們不該爭論的事，因為不值得。」

德國 軍艦 馬尼拉

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