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中俄海軍、海警 罕見同時聯演

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

俄軍近日在多個海域舉行近卅年最大規模的海上軍演「大洋—二○二四」，共軍派艦艇參演。俄羅斯國防部稱，兩國軍艦在日本海組成聯合編隊，進行飛彈和砲彈射擊。

大陸海警局昨天也宣布，由梅山艦和秀山艦組成的編隊已啟航前往俄羅斯，參與中俄海警二○二四年聯演和聯巡任務，將針對海上安全威脅和海上搜救等項目進行演練，並將首次在北太平洋開展聯合巡邏行動，顯示大陸海警執法周期延長、範圍擴大。

這也形成中俄海軍與海警同時展開聯演的罕見安排。

俄羅斯海軍本月在太平洋、北冰洋、地中海等多個海域舉行為期七天的「大洋—二○二四」戰略演習昨日落幕。俄通社引述俄羅斯國防部通報，在日本海演習階段，俄方十五艘以上的軍艦、超過十架固定翼飛機和直升機參與行動；中方參演的有驅逐艦「西寧號」和「無錫號」及護衛艦「臨沂號」。

通報指出，聯合戰艦編隊動用數架武裝直升機、數艘反偵察破壞快艇和電子戰艦清除了「假想敵」無人快艇和ＦＰＶ無人機的攻擊威脅；反潛機向偵測到的假想敵潛艇動用RBU-6000火箭式深水炸彈發射器，並在演習設定內擊退了假想敵的空襲，俄軍大型反潛艦動用了艦砲和「匕首」防空飛彈系統打擊空中目標。

俄軍日前通報，俄中戰艦編隊於日本海中部，在統一指揮下完成火砲射擊，擊退了假想敵空襲兵器的攻擊，克服水雷危險區並摧毀海上漂雷。雙方還練習抗擊高速無人艇、無人機並對海上目標實施夜間射擊。

除了解放軍赴俄參演，俄軍近日也參加解放軍的「北部．聯合—二○二四」演習。雙方海軍艦艇編隊將赴「太平洋相關海域」組織雙方第五次海上聯合巡航。

俄羅斯 國防部 演習

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