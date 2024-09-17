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助地下教會蓋教堂…遭押18年美籍牧師在陸獲釋

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導

美國國務院十五日證實，自二○○六年起遭中國大陸關押的美國牧師David Lin，已獲北京當局釋放並已返抵美國，近廿年來首次再與家人會面，美方對此表示歡迎。美方此前多次強調，David Lin是遭不當拘禁。

綜合美國新聞網站Politico和港媒報導，David Lin的女兒稱，十四日接獲美國國務院通知，指北京當局已將David Lin從監獄釋放，將於翌日抵達德州，家人指喜悅難以言喻。

Politico報導，David Lin的女兒指出，美國白宮國安顧問蘇利文上月訪問北京，在與中國外交部長王毅會面時，曾提到他父親的案件，並表明讓對方回國極為重要。該報導也引述美國官員消息稱，拜登政府對其獲釋表示歡迎。

路透報導，美國聯邦參議院外交委員會去年曾敦促美國總統拜登，利用十一月與大陸國家主席習近平會面的機會，要求釋放David Lin和另外兩名被拘留者：美籍華商Kai Li和德州商人Mark Swidan。美方稱上述三人被錯誤拘留，北京則稱此類案件「依法處理」。

美國國會下周將就關押在中國的美國公民舉行聽證會，國會方面指被關押的人士都面臨健康惡化問題。

據報導，現年六十八歲的David Lin為美籍華人，一九九○年代起經常到中國傳播福音，二○○六年因協助中國地下教會、亦稱「中國家庭教會」蓋建教堂，在北京被捕並禁止離境，二○○九年因涉及詐騙罪遭批捕，同年被判處無期徒刑。消息指他近年健康惡化，尋求美國政府協助，以求獲得釋放。

北京 拜登 美國公民

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