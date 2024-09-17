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謝鋒：台灣問題不應成美中障礙

聯合報／ 記者陳政錄賴錦宏／綜合報導

中國大陸駐美大使館當地時間十四日舉辦「回家．團圓」兩岸僑胞中秋歌會，大陸駐美大使謝鋒致詞稱，今年是中美建交四十五周年，半個世紀前，台灣問題沒能阻擋兩國跨越太平洋的握手；四十五年後的今天，台灣問題也不應成為中美關係穩定發展的障礙。

就中美關係，謝鋒稱，中國不干涉美國內政，不賭美國輸；美國也應尊重中國的主權和領土完整，特別是在台灣問題上言行一致，履行不支持「台獨」的承諾，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報。

他並稱，一個健康穩定的中美關係，符合中美兩國人民根本利益，關乎旅美僑胞切身福祉。他相信中美有智慧、有勇氣、有能力擺脫大國競爭的歷史鏡像，秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，推動兩國關係沿著穩定、健康、可持續發展的軌道向前走。

謝鋒並呼籲與會的兩岸僑民，發揮各自獨特優勢，為中美交流合作牽線搭橋，為中美關係穩定發展添磚加瓦。他還對台灣僑民喊話稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」。

他指出，今年一至八月，兩岸人員往來近三百萬人次，較去年同期成長七成。兩岸同胞要堅定守護中華民族共同家園，堅持九二共識，堅決反對台獨，堅定走兩岸關係和平發展正確道路，從中華民族整體利益和長遠發展來把握兩岸關係大局。大陸將一如既往積極推進兩岸各領域交流合作，不斷擴大兩岸人員往來。

台獨 美國

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