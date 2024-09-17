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美中國防部會晤 美關切陸脅迫台海

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
第十八次中美國防部工作會晤十四至十五日在北京舉行，美方關切北京在台海脅迫行為。圖為會晤美方代表、美國防部副助理部長蔡斯（右）日前出席北京香山論壇。（法新社）
第十八次中美國防部工作會晤十四至十五日在北京舉行，美方關切北京在台海脅迫行為。圖為會晤美方代表、美國防部副助理部長蔡斯（右）日前出席北京香山論壇。（法新社）

中國大陸國防部十五日晚間發布，九月十四至十五日，第十八次中美國防部工作會晤在北京舉行，雙方就中美兩軍關係、下階段兩軍交往等深入交換意見。美方則表達對北京近年在台海愈來愈多脅迫行為的擔憂，並提出由美軍印太司令部與解放軍東部戰區指揮官直接對話。

聚焦防務的北京香山論壇甫閉幕，第十八次中美國防部工作會晤隨即在北京舉行。代表美國參加香山論壇的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中共中央軍委國際軍事合作辦公室高層官員共同主持會晤。

大陸國防部發布會晤內容極為簡短，僅稱雙方就中美兩軍關係、下階段兩軍交往及共同關心的問題等深入交換意見，但美國國防部同日在線上簡報會中，揭露這場會晤的更多內容。

美國官員指出，美國在會晤中強調保持兩軍溝通暢通的重要性，以防止競爭演變為衝突，並降低溝通不暢和誤解的風險。美方並轉述，中方質疑美國在台灣問題上的立場發生了轉變，美方則強調美國堅持的「一個中國政策」是以台灣關係法、美中三個聯合公報和「六項保證」所指引的。

美方也表達對中方近年在台灣海峽和台灣周邊地區，特別是自美國聯邦眾議院前議長裴洛西訪台以來，在某些情況下進行的愈來愈多脅迫、恐嚇，或破壞穩定行為的擔憂。此外，由於解放軍東部戰區主管台海事務，美方希望推進美軍印太司令部與解放軍東部戰區指揮官直接對話。

美方並關切北京在南海的有關行動。美國官員表示，美方在會上對中方針對菲律賓合法海上行動採取的危險和升級行動表達關切，包括中國艦艇在仙賓礁故意撞擊菲律賓海警隊艦艇。美國將採取一切必要措施支持菲律賓。美方再次向中方強調，菲律賓是美方在印太地區歷史最長的共同防禦條約盟友。

這是時隔八個月，中美國防官員再次舉行工作會晤。美國之音稱，這凸顯了在中菲南海對抗加劇，同時北京對台武力威脅不減的局勢下，兩國持續重視兩軍交流。

今年以來，美中兩軍高層互動頻繁。今年一月，蔡斯在美國五角大廈與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超舉行上一次的中美國防部工作會晤；今年五月，美國國防部長奧斯丁和大陸防長董軍在新加坡香格里拉對話舉行會談。上月底，白宮國安顧問蘇利文訪中期間，罕見與中共中央軍委副主席張又俠會面。

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