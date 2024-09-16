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英美戰略對話談台海 陸批「干涉內政」

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
美國國務卿布林肯和英國外交大臣拉米日前啟動「英美戰略對話」，聯合聲明指出，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺。(歐新社)
美國國務卿布林肯和英國外交大臣拉米日前啟動「英美戰略對話」，聯合聲明指出，台灣海峽的和平穩定對國際社會的安全繁榮不可或缺。(歐新社)

美國國務卿布林肯日前在倫敦與英國外交大臣拉米啟動「英美戰略對話」，雙方14日發表聯合聲明指，台灣海峽的和平穩定不可或缺。中國大陸駐英國使館16日回應，英美上述所謂聯合聲明無端指責中國，干涉中國內政，中方強烈不滿、堅決反對。

據中國大陸駐英國大使館網站，陸駐英國使館發言人就英美戰略對話聯合聲明「涉華錯誤言論」答記者問。

陸使館發言人稱，「台灣問題純屬中國內政」，任何外部勢力無權干涉。當前台海和平穩定的最大威脅是「台獨」分裂活動以及外部勢力的插手干預。中方堅定不移反對「台獨」勢力分裂活動，堅定不移反對任何外部勢力插手台灣問題。

另就南海、烏克蘭等議題，陸使館發言人稱，中國在南海擁有無可爭辯的領土主權和海洋權益，菲律賓船隻擅自闖入相關海域，嚴重違反《南海各方行動宣言》，嚴重危害南海和平穩定，英美作為域外國家應該尊重事實，停止任何挑動對抗的言行；至於烏克蘭問題，中國堅決反對有關國家不斷散布所謂中國支持俄羅斯國防工業的虛假訊息，敦促英美兩國停止拱火澆油、甩鍋推責。

南海 台獨 英國

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