大陸人權活動家歐彪峰刑滿出獄 曾積極為良心犯發聲

中國湖南省知名人權活動人士、時政評論人歐彪峰在獲刑3年6個月後，今天刑滿出獄。他曾積極參與公民維權活動，公開聲援許志永、常瑋平等良心犯，並支持香港反送中運動及被捕的黎智英。

維權網報導，歐彪峰今天刑滿，昨天其家人已經從株洲趕往寧鄉的家中居住，等著他出獄回家。今天下午在社群平台微信上，已有自媒體發出歐彪峰返家、拿著花束並與孩子們擁抱的照片，海外組織「中國人權」也發布了相關消息。

歐彪峰1980年出生，是時政評論人，更是人權活動人士。在近年中國國內公民活動空間日漸逼仄的情況下，他仍然堅持參與公民維權活動，也經常發布公民行動者遭遇打壓的第一手消息。

2020年，他因為公開聲援公民運動推動者許志永和人權律師常瑋平而被當地警方傳喚；因聲援香港反送中運動，並在黎智英被抓捕後，公開表態對黎智英和其創辦的香港蘋果日報的支持，而遭湖南警方多次警告。

2020年12月3日，他因關注並協助曾在2018年在上海街頭向習近平肖像潑墨而被當局關進精神病醫院的「潑墨女孩」董瑤瓊，在社群平台推特（後稱X平台）上發求救呼籲，遭當局的嚴厲打壓。

隔天，他被以「尋釁滋事」罪行政拘留15天，其家被查抄；同年12月25日，被株洲市蘆淞區警方以涉嫌「顛覆國家政權罪」轉為指定居所監視居住；2021年7月22日，又被株洲市蘆淞區檢察院以同罪名予以批准逮捕。

2022年12月30日，其案在湖南省株洲市監管中心內宣判，歐彪峰獲刑3年6個月，剝奪政治權利3年，並在湖南赤山監獄服刑。刑期至2024年9月16日。

2023年1月，無國界記者組織曾要求中國當局釋放歐彪峰以及中國監禁的所有捍衛新聞自由人士。