英學者：北京在台灣問題上已等了70多年，非常耐心了

中國人民大學區域國別研究院(重陽金融研究院)院長王文近日與英國劍橋大學政治與國際研究系前高級研究員雅克(Martin Jacques)就中美關係進行對話時表示,美國可能在西太平洋沿岸製造一場戰爭,進而讓中國大陸陷入這場戰爭中。因此,中國必須不斷警告美國,在台灣問題上要慎重再慎重。

雅克則指出,毛澤東曾說過,「我們可以暫時不去管它(台灣),等個100年吧!」中國現在已經等了70多年了,已經非常耐心了。

據大陸網路媒體《觀察者網》報導,王文與雅克的對話是近日在北京進行的。王文指出,西方對中國的打壓意願,短期內可能難以改變。這種態度受西方傳統基督教文化中「兩分法」的深刻影響,這種文化傾向於將事物簡單地分為善惡、對錯、我他等對立面,從而影響其對外政策。

雅克也認為,西方對中國共產黨的「妖魔化」是一個長期存在的問題,這也使得西方難以真正理解和尊重中國的複雜性和多樣性。而當前的國際關係,特別是中美關係,似乎陷入了僵局。

王文則指出,最糟糕的是,美國可能會在西太平洋沿岸製造一場戰爭,進而讓中國大陸陷入到這場戰爭中。所以,中國大陸在台灣問題上不斷地警告美國,要求美國在台灣問題上要慎重再慎重。

對此,雅克指出,毛澤東曾說過,「我們可以暫時不去管它(台灣),等個100年吧!」中國現在已經等了70多年了,已經非常耐心了,他覺得耐心加堅定是中國應對這一局勢的最優解方。

雅克說,軍事行動可能會造成局勢惡化,可能會出現代理人的情況,他沒有任何妙招去判斷未來將會如何演變。但總的來說,這個局勢會在好轉之前變得更加糟糕。

雅克預期,美國會繼續在經濟上給中國製造一些挑戰。當前世界正逐步進入一個新的形勢,即自由貿易已不再是自由貿易,因為美國正在以安全藉口阻止科技、晶片進入中國市場。

雅克現為大陸「全球化智庫」(CCG)特邀高級研究員。根據CCG官網介紹,雅克是知名英國左翼學者和記者,《當中國統治世界》(When China Rules the World:the End of the Western World and the Birth of a New Global Order)一書的作者。