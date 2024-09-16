英學者：北京在台灣問題上已等了70多年，非常耐心了

中國人民大學區域國別研究院（重陽金融研究院）院長王文近日與英國劍橋大學政治與國際研究系前高級研究員雅克（Martin Jacques）就中美關係進行對話時表示，美國可能在西太平洋沿岸製造一場戰爭，進而讓中國大陸陷入這場戰爭中。因此，中國必須不斷警告美國，在台灣問題上要慎重再慎重。

雅克則指出，毛澤東曾說過，「我們可以暫時不去管它（台灣），等個100年吧！」中國現在已經等了70多年了，已經非常耐心了。

據大陸網路媒體《觀察者網》報導，王文與雅克的對話是近日在北京進行的。王文指出，西方對中國的打壓意願，短期內可能難以改變。這種態度受西方傳統基督教文化中「兩分法」的深刻影響，這種文化傾向於將事物簡單地分為善惡、對錯、我他等對立面，從而影響其對外政策。

雅克也認為，西方對中國共產黨的「妖魔化」是一個長期存在的問題，這也使得西方難以真正理解和尊重中國的複雜性和多樣性。而當前的國際關係，特別是中美關係，似乎陷入了僵局。

王文則指出，最糟糕的是，美國可能會在西太平洋沿岸製造一場戰爭，進而讓中國大陸陷入到這場戰爭中。所以，中國大陸在台灣問題上不斷地警告美國，要求美國在台灣問題上要慎重再慎重。

對此，雅克指出，毛澤東曾說過，「我們可以暫時不去管它（台灣），等個100年吧！」中國現在已經等了70多年了，已經非常耐心了，他覺得耐心加堅定是中國應對這一局勢的最優解方。

雅克說，軍事行動可能會造成局勢惡化，可能會出現代理人的情況，他沒有任何妙招去判斷未來將會如何演變。但總的來說，這個局勢會在好轉之前變得更加糟糕。

雅克預期，美國會繼續在經濟上給中國製造一些挑戰。當前世界正逐步進入一個新的形勢，即自由貿易已不再是自由貿易，因為美國正在以安全藉口阻止科技、晶片進入中國市場。

雅克現為大陸「全球化智庫」（CCG）特邀高級研究員。根據CCG官網介紹，雅克是知名英國左翼學者和記者，《當中國統治世界》（When China Rules the World：the End of the Western World and the Birth of a New Global Order）一書的作者。