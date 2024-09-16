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陸駐菲大使館敦促美國 勿成南海麻煩製造者

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
圖為大陸駐菲律賓大使館2023年9月在馬尼拉舉行的大陸國慶招待會上致辭。（中新社）
圖為大陸駐菲律賓大使館2023年9月在馬尼拉舉行的大陸國慶招待會上致辭。（中新社）

美國菲律賓大使稱中國在南中國海的「九段線」是「卡通畫」後，中國大陸駐菲律賓大使館表示，美國無權干涉中菲之間的南中國海問題，並敦促美國停止挑撥離間和煽動對抗，不要做南中國海和平穩定的麻煩製造者。

據菲律賓新聞網站拉普勒（Rappler）報導，美國駐菲律賓大使卡爾森（MaryKay Carlson）9月12日受訪時說，中國在南中國海的「九段線，或者現在的十段線」是「卡通畫」，不符合國際海洋法，並稱「美國在維護國際法方面與盟友菲律賓站在一起」。

大陸駐菲律賓大使館15日在官網以發言人答記者問的形式回應此事時說，二戰時，美國參與發表《開羅宣言》，簽署《波茨坦公告》，在法理上認同中方對南中國海諸島主權。戰後，中國軍隊坐著美國提供的軍艦收復南中國海諸島。「20世紀50年代，美方多次向中國台灣當局提出申請，請求測量船到南海海域作業並獲批准。」

發言人續稱，美方現在出於地緣政治私利，質疑中國的南中國海主張，誣衊南中國海「九段線」是虛構的「卡通畫」。「根據以上史實，如果九段線是卡通畫，那美國不也在這部卡通裡扮演過重要角色嗎？」

發言人稱，美方對國際法向來合則用，不合則棄。「我們不禁要問，若美方真的重視國際法，為何不切實維護在《開羅宣言》《波茨坦公告》基礎上建立的二戰後國際秩序？為何至今未加入《聯合國海洋法公約》，卻處處拿公約約束別國而寬恕自己？」

大陸駐菲大使館發言人說，美國不是南中國海爭議的當事方，無權干涉中菲之間的南中國海問題，並敦促美方停止挑撥離間和煽動對抗，尊重中方在南中國海的領土主權和海洋權益，停止一切不利於本地區和平穩定的言行和舉動，不要做南中國海和平穩定的麻煩製造者。

卡通 美國 菲律賓

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