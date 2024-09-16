快訊

李珠珢生病了！親曝身體不適要住院 9月3場應援全部取消

高科大2教授「賣學位」涉貪被起訴 其中1人還性侵女博士生

最新民調曝！川普丟了搖擺州北卡領先優勢 賀錦麗支持度小幅升溫

聽新聞
0:00 / 0:00

港男穿「光復香港，時代革命」T恤 涉煽動罪將遭判刑

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
27歲的諸姓男子，今年6月12日在石門港鐵站附近被拘捕。他當時身穿印有「光復香港，時代革命」的上衣。（美聯社檔案照）
27歲的諸姓男子，今年6月12日在石門港鐵站附近被拘捕。他當時身穿印有「光復香港，時代革命」的上衣。（美聯社檔案照）

香港一名男子今年6月因穿著印有反送中抗爭口號「光復香港，時代革命」的T恤，今承認香港《維護國家安全條例》（即俗稱的《基本法》23條）下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，成為23條立法後被定罪的第一人。

綜合星島日報和路透報導，這名27歲的諸姓男子，今年6月12日在石門港鐵站附近被拘捕。他當時身穿印有「光復香港，時代革命」的上衣，同時戴上寫著「FDNOL」樣的黃色口罩；「FDNOL」是反送中抗爭口號「五大訴求，缺一不可」的英文縮寫。

男子稱，這件T恤是今年3月在台灣的T恤印刷店購買的。

諸姓男于告訴警方，他穿上述衣物的目的是希望其他人同意該理念，並希望提醒民眾想起2019年的反送中運動抗爭。

報導稱，諸姓男子周一上午承認違反《維護國家安全條例》下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，法官預計19日下午判刑。

香港基本法23條今年3月實施，根據條例，煽動意圖罪最高可判刑罰七年。

反送中

延伸閱讀

香港反送中理大校外衝突 8人暴動罪成判刑4年以上

影／行李藏近億元大麻花來台轉機 航警逮補港男及泰女

行李藏逾45公斤大麻！泰女與港男轉機遭逮 依毒品罪起訴

影／泰雅傳統披肩融入T恤校服 尖石國小創意設計吸睛

相關新聞

陸大型高空無人偵察機「無偵-7」 訓練畫面首度公開

預警機＋殲擊機＋無人機＋轟炸機＋加油機，中國大陸首度公開高空無人偵察機「無偵-7」的訓練畫面。央視新聞稱，「憑藉無人機的...

菲船滯留5月駛離仙賓礁 中嗆停止炒作 南海角力恐持續

美國海軍協會新聞網（USNI News）指出，菲律賓滯留仙賓礁的菲海警「馬格巴努亞號」（9701號）已撤離。菲律賓發表聲...

中釋放牧師林大衛 美控遭不當拘留20年

美國國務院15日表示，自2006年起遭到中國關押的美國牧師林大衛（David Lin）已經獲釋，華府曾表示他遭到中國不當...

港男穿「光復香港，時代革命」T恤 涉煽動罪將遭判刑

香港一名男子今年6月因穿著印有反送中抗爭口號「光復香港，時代革命」的T恤，今承認香港《維護國家安全條例》（即俗稱的《基本...

香港反送中理大校外衝突 8人暴動罪成判刑4年以上

2019年香港「反送中」運動期間，大批民眾在理工大學外圍，嘗試救出被困於大學內的抗爭者而被捕。其中8人此前被裁定暴動罪成...

中國社科院經濟所驚傳「政治地震」 領導層全遭撤換

中國社會科學院是中國社會科學研究的最高學術機構，也是中共中央智庫和意識形態重鎮。據香港星島日報報導，社科院經濟研究所近期...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。