港男穿「光復香港，時代革命」T恤 涉煽動罪將遭判刑

香港一名男子今年6月因穿著印有反送中抗爭口號「光復香港，時代革命」的T恤，今承認香港《維護國家安全條例》（即俗稱的《基本法》23條）下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，成為23條立法後被定罪的第一人。

綜合星島日報和路透報導，這名27歲的諸姓男子，今年6月12日在石門港鐵站附近被拘捕。他當時身穿印有「光復香港，時代革命」的上衣，同時戴上寫著「FDNOL」樣的黃色口罩；「FDNOL」是反送中抗爭口號「五大訴求，缺一不可」的英文縮寫。

男子稱，這件T恤是今年3月在台灣的T恤印刷店購買的。

諸姓男于告訴警方，他穿上述衣物的目的是希望其他人同意該理念，並希望提醒民眾想起2019年的反送中運動抗爭。

報導稱，諸姓男子周一上午承認違反《維護國家安全條例》下的「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，法官預計19日下午判刑。

香港基本法23條今年3月實施，根據條例，煽動意圖罪最高可判刑罰七年。