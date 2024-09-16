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陸大型高空無人偵察機「無偵-7」 訓練畫面首度公開

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
在共軍積極構建的無人作戰體系中，「無偵-7」是重要裝備之一。圖為「無偵-7」進行實戰化訓練的資料照。（新華社）
在共軍積極構建的無人作戰體系中，「無偵-7」是重要裝備之一。圖為「無偵-7」進行實戰化訓練的資料照。（新華社）

預警機＋殲擊機＋無人機＋轟炸機＋加油機，中國大陸首度公開高空無人偵察機「無偵-7」的訓練畫面。央視新聞稱，「憑藉無人機的能力突進敵人的火力圈，從生存率、戰損比、效費比上講，我們幹的是有人機幹不了的事」。

根據百度百科資料，「無偵-7」是中國大陸自行研發生產的高空無人偵察機，主要執行邊境偵察、領海巡邏等任務。 2021年在第13屆中國航展，「無偵-7」首次亮相航展，隨後即全面投入實戰化訓練。

國防安全研究院中共政軍及作戰概念所副研究員舒孝煌在一篇論文中指出，「無偵-7」為大型無人機，採用菱形機翼設計，使用一具渦輪噴射發動機作為動力，藉菱形機翼構型以縮短翼展，但維持足夠翼面積，以達高度及長時間飛行效益。其機首具光電或雷達整流罩，任務應類似美國「全球鷹」（Global Hawk）角色，可在目標區進行長時間偵察任務。

中共曾多次出動「無偵-7」擾台，今年3月底，日本防衛省統合幕僚監部也首度確認並公布，共軍一架「無偵-7」無人偵察機在日本海空域飛行，日本航空自衛隊戰機緊急升空因應。

日本防衛省指出，這架「無偵-7」無人偵察機穿過宮古海峽，從東海飛向太平洋，隨後在宮古島南方空域旋迴轉向，再次穿過宮古海峽，飛回中國方向。防衛省稱，無人機並未進入日本領空。　　

大陸軍事專家宋忠平早前接受香港中通社採訪時表示，現代無人機的用途主要分三類，第一是偵察無人機，尤其是長航式的偵察無人機，可以提供戰役戰術情報。另外就是「察打一體」的無人機，「察打一體」的無人機可以及時觀察，及時打擊某些重要的軍事目標。第三就是自殺式無人機。

宋忠平指出，現在無人機有幾個特點，第一就是航程大，續航時間更長，另外一方面就是「察打一體」無人機攻擊的準確度更高，而且還可以形成蜂群戰術，通過集群的方式來攻擊敵方，提高作戰能力。　

圖為「無偵-7」無人機2022年11月在珠海第14屆中國航展上亮相。（新華社）
圖為「無偵-7」無人機2022年11月在珠海第14屆中國航展上亮相。（新華社）

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