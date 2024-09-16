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香港反送中理大校外衝突 8人暴動罪成判刑4年以上

中央社／ 香港16日電
2019年香港理工大學校園內爆發反送中抗爭運動。圖為反送中警民衝突後，理大校園內的標語。（路透）
2019年香港理工大學校園內爆發反送中抗爭運動。圖為反送中警民衝突後，理大校園內的標語。（路透）

2019年香港「反送中」運動期間，大批民眾在理工大學外圍，嘗試救出被困於大學內的抗爭者而被捕。其中8人此前被裁定暴動罪成立，今天被法院判入獄4年2個月至4年半不等。

綜合本地媒體的報導，8名被告的年齡由23至33歲，被控於2019年11月18日左右，在九龍油麻地一帶連同其他人參與暴動，各人早前已被法院裁定暴動罪成，法院今天宣布刑期。

2019年「反送中」運動爆發後，同年11月13至28日，香港理工大學被大批學生及示威者占據，警方包圍及封鎖學校，期間學生向警員投擲汽油彈，防暴警察則以催淚瓦斯回應，衝突十分劇烈。

在警方封鎖理工大學期間，有大批示威者聲援校內人士，他們在大學附近發起集會示威，與防暴警察持續衝突。同年11月18日，油麻地一帶出現大規模示威，有逾千人參加，有人向警方投擲汽油彈等。

警方在事件中拘捕了213人，並分成17宗案起訴他們暴動罪，上述8人是最後一宗判刑案件。213人中最少200人暴動罪成立。

反送中 香港理工大學

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