中國社科院經濟所驚傳「政治地震」 領導層全遭撤換

中國社會科學院是中國社會科學研究的最高學術機構，也是中共中央智庫和意識形態重鎮。據香港星島日報報導，社科院經濟研究所近期發生「政治地震」，領導班子遭「一鍋端」。事件起因盛傳是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。

報導稱，55歲的朱恒鵬也是社科院公共政策研究中心主任，近年來主要研究公立醫院改革、醫療保障制度等。據悉，上月底經濟所所長、書記、副所長全部更換，還要「清理餘毒」。

星島日報指出，十幾年前，社科院原日本研究所副所長金熙德、原公共政策研究中心副主任陸建華爆出「間諜案」，經過整肅之後近年很少出現政治事故，官方亦頻頻強調社科院「首先是政治機關，政治性是第一屬性、講政治是第一位的要求」。

社科院人事幹部局官網顯示，中共中國社科院黨組發出通知，8月22日研究決定：任命原金融研究所黨委書記、副所長龔雲為經濟研究所黨委書記；任命原數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松為經濟研究所所長、黨委副書記；任命原科研局副局長宋泓為經濟研究所副所長。

免去王利民的經濟研究所黨委書記、副所長職務；免去黃群慧的經濟研究所所長、黨委副書記職務。王利民與龔雲對調，轉任金融研究所黨委書記。經濟所官網「本所同仁」欄目，原所長黃群慧還在，原副所長朱恒鵬則消失於名單，似為不祥之兆。