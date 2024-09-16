快訊

是否核准中信金公開收購新光金？ 銀行局副局長提出3點聲明

林志穎15歲兒「身高177公分」 高大正面照曝光

江蕙國慶意外開唱北市府忙找錢 韓國瑜幫募款卻卡關

聽新聞
0:00 / 0:00

中國社科院經濟所驚傳「政治地震」 領導層全遭撤換

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國社科院經濟研究所傳出「政治地震」，該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。（圖／取自中國社會科學院經濟研究所官網）
中國社科院經濟研究所傳出「政治地震」，該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。（圖／取自中國社會科學院經濟研究所官網）

中國社會科學院是中國社會科學研究的最高學術機構，也是中共中央智庫和意識形態重鎮。據香港星島日報報導，社科院經濟研究所近期發生「政治地震」，領導班子遭「一鍋端」。事件起因盛傳是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。

報導稱，55歲的朱恒鵬也是社科院公共政策研究中心主任，近年來主要研究公立醫院改革、醫療保障制度等。據悉，上月底經濟所所長、書記、副所長全部更換，還要「清理餘毒」。

星島日報指出，十幾年前，社科院原日本研究所副所長金熙德、原公共政策研究中心副主任陸建華爆出「間諜案」，經過整肅之後近年很少出現政治事故，官方亦頻頻強調社科院「首先是政治機關，政治性是第一屬性、講政治是第一位的要求」。

社科院人事幹部局官網顯示，中共中國社科院黨組發出通知，8月22日研究決定：任命原金融研究所黨委書記、副所長龔雲為經濟研究所黨委書記；任命原數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松為經濟研究所所長、黨委副書記；任命原科研局副局長宋泓為經濟研究所副所長。

免去王利民的經濟研究所黨委書記、副所長職務；免去黃群慧的經濟研究所所長、黨委副書記職務。王利民與龔雲對調，轉任金融研究所黨委書記。經濟所官網「本所同仁」欄目，原所長黃群慧還在，原副所長朱恒鵬則消失於名單，似為不祥之兆。

9月11日，社科院召開黨紀學習教育總結會，院長、黨組書記高翔出席會議並講話。會議指出，要把鑄牢政治忠誠擺在首要位置，把加強組織領導作為根本前提，把重拳治「散」作為重要抓手，努力打造忠誠可靠的理論學術鐵軍。

中國社科院經濟研究所發生「政治地震」，該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。（百度百科）
中國社科院經濟研究所發生「政治地震」，該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」，已遭嚴肅處理。（百度百科）

延伸閱讀

涉妄議中央 中國社科院經濟所領導層全部更換

美企對中國樂觀度創低 中學者：內捲激烈獲利降

傳陸版i16無新AI功能 預期大陸果粉將湧入香港搶機

國際旅客卻步 陸主動邀洛杉磯17名旅遊業代表考察

相關新聞

香港反送中理大校外衝突 8人暴動罪成判刑4年以上

2019年香港「反送中」運動期間，大批民眾在理工大學外圍，嘗試救出被困於大學內的抗爭者而被捕。其中8人此前被裁定暴動罪成...

中國社科院經濟所驚傳「政治地震」 領導層全遭撤換

中國社會科學院是中國社會科學研究的最高學術機構，也是中共中央智庫和意識形態重鎮。據香港星島日報報導，社科院經濟研究所近期...

陸駐美大使謝鋒：台灣問題不應成為中美關係障礙

中國駐美國大使館當地時間14日舉辦「回家．團圓」2024年兩岸僑胞中秋歌會。大陸駐美大使謝鋒在會上致辭時表示，今年是中美...

在大陸遭關押18年 美籍牧師獲釋返美

美國國務院15日表示，中國大陸已釋放自2006年以來一直被關押的美國牧師林大衛。綜合路透和法新社報導，美國國務院發言人當...

中美國防部工作會晤 美盼與共軍東部戰區直接對話

據大陸國防部15日晚間發布的新聞稿，9月14日至15日，第18次中美國防部工作會晤在北京舉行，雙方就中美兩軍關係、下階段...

陸經濟染日本病？利率從14%降到1字頭 存款卻暴增

去年有段時間，關於中國經濟是否得了「日本病」的討論一度火熱，但由於這一論點與北京當局「唱響中國經濟光明論」的要求背道而馳，在官方媒體與學者強烈駁斥下很快就銷聲匿跡。但何謂經濟的「日本病」？根據百度百科上的解釋，日本病一般指經濟日本化，其第一表徵就是出現「流動性陷阱」。 「流動性陷阱」是指當名目利率降至無可再降的地步，甚至趨近於零的時候，因人們對於某種「流動性偏好」的作用，依然寧願以現金或儲蓄的方式持有財富，而不願意投資或消費。無論官方樂不樂見，一個事實是，中國大陸的存款利率正在不斷朝零邁進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。