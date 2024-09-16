涉妄議中央 中國社科院經濟所領導層全部更換

據報導，中國社會科學院經濟研究所近日傳出「政治地震」，領導層因為涉嫌「妄議中央」而全部被更換，這是社科院十多年前發生「間諜案」後再一起政治事故。

根據星島日報今天的報導，事件的起因是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」而遭嚴肅處理，最後導致研究所領導班子遭「一鍋端」。

據報導，55歲的朱恒鵬也是社科院公共政策研究中心主任，近年來主要研究公立醫院改革、醫療保障制度等。

報導指出，上月底，社科院經濟所所長、書記、副所長全部更換，還要清理「餘毒」。

社科院人事幹部局官網也顯示，中共中國社科院黨組發出通知，8月22日研究決定：任命前金融研究所黨委書記、副所長龔雲為經濟研究所黨委書記；任命前數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松為經濟研究所所長、黨委副書記；任命前科研局副局長宋泓為經濟研究所副所長。

官網又顯示，免去王利民的經濟研究所黨委書記、副所長職務；免去黃群慧的經濟研究所所長、黨委副書記職務。王利民與龔雲對調，轉任金融研究所黨委書記。

報導表示，社科院是中國研究哲學、社會科學的最高學術機構，也是中央智庫和意識形態重鎮。十幾年前，社科院前日本研究所副所長金熙德、前公共政策研究中心副主任陸建華爆出「間諜案」，經過整肅之後近年已很少出現政治事故。

北京官方經常強調，社科院「首先是政治機關，政治性是第一屬性、講政治是第一位的要求」。