涉妄議中央 中國社科院經濟所領導層全部更換
據報導，中國社會科學院經濟研究所近日傳出「政治地震」，領導層因為涉嫌「妄議中央」而全部被更換，這是社科院十多年前發生「間諜案」後再一起政治事故。
根據星島日報今天的報導，事件的起因是該所副所長朱恒鵬涉嫌「妄議中央」而遭嚴肅處理，最後導致研究所領導班子遭「一鍋端」。
據報導，55歲的朱恒鵬也是社科院公共政策研究中心主任，近年來主要研究公立醫院改革、醫療保障制度等。
報導指出，上月底，社科院經濟所所長、書記、副所長全部更換，還要清理「餘毒」。
社科院人事幹部局官網也顯示，中共中國社科院黨組發出通知，8月22日研究決定：任命前金融研究所黨委書記、副所長龔雲為經濟研究所黨委書記；任命前數量經濟與技術經濟研究所所長李雪松為經濟研究所所長、黨委副書記；任命前科研局副局長宋泓為經濟研究所副所長。
官網又顯示，免去王利民的經濟研究所黨委書記、副所長職務；免去黃群慧的經濟研究所所長、黨委副書記職務。王利民與龔雲對調，轉任金融研究所黨委書記。
報導表示，社科院是中國研究哲學、社會科學的最高學術機構，也是中央智庫和意識形態重鎮。十幾年前，社科院前日本研究所副所長金熙德、前公共政策研究中心副主任陸建華爆出「間諜案」，經過整肅之後近年已很少出現政治事故。
北京官方經常強調，社科院「首先是政治機關，政治性是第一屬性、講政治是第一位的要求」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言