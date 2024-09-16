快訊

稱獨家掌握檢廉查獲柯文哲隨身碟「1500沈慶京」 電視台馬姓女記者遭約談

台中1歲童疑吞異物不治！無照保母違規收託4童 事發時外出「要小孩顧小孩」

聽新聞
0:00 / 0:00

在大陸遭關押18年 美籍牧師獲釋返美

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美國國務院宣稱，在中國大陸被錯誤關押18年的美籍牧師林大衛已獲釋返美。（美聯社）
美國國務院宣稱，在中國大陸被錯誤關押18年的美籍牧師林大衛已獲釋返美。（美聯社）

美國國務院15日表示，中國大陸已釋放自2006年以來一直被關押的美國牧師林大衛。綜合路透和法新社報導，美國國務院發言人當天說：「我們歡迎林大衛從中華人民共和國監獄獲釋。他已經回到美國，這是他近20年來第一次見到家人。」

林大衛的女兒告訴新聞網站Politico，她68歲的父親將抵達德克薩斯州的聖安東尼奧。她說：「言語無法表達我們的喜悅。我們有很多時間需要彌補。」

報導稱，林大衛是因「合同詐騙罪」被判終身監禁。

去年11月，美國參議院外交關係委員會主席敦促美國總統拜登利用與大陸國家主席習近平會面的機會，推動釋放在華被囚禁的三名美國公民，包括林大衛、美籍華商李凱和德克薩斯州商人馬克．斯威丹（Mark Swidan）。

華盛頓稱上述三人被錯誤拘留，北京則稱此類案件「依法處理」。

美國國會一委員會將在下周就關押在中國的美國公民舉行聽證會。該委員會稱，林大衛、李凱和馬克．斯威丹都面臨健康問題。

延伸閱讀

川普再遭暗殺未遂 BBC分析：政治暴力恐成美國新常態

中美國防部工作會晤 美盼與共軍東部戰區直接對話

美國務院：遭中國大陸不當拘留近20年牧師林大衛獲釋

陸自製DUV大突破 可生產8奈米晶片...將衝破美國圍堵

相關新聞

陸駐美大使謝鋒：台灣問題不應成為中美關係障礙

中國駐美國大使館當地時間14日舉辦「回家．團圓」2024年兩岸僑胞中秋歌會。大陸駐美大使謝鋒在會上致辭時表示，今年是中美...

在大陸遭關押18年 美籍牧師獲釋返美

美國國務院15日表示，中國大陸已釋放自2006年以來一直被關押的美國牧師林大衛。綜合路透和法新社報導，美國國務院發言人當...

中美國防部工作會晤 美盼與共軍東部戰區直接對話

據大陸國防部15日晚間發布的新聞稿，9月14日至15日，第18次中美國防部工作會晤在北京舉行，雙方就中美兩軍關係、下階段...

陸經濟染日本病？利率從14%降到1字頭 存款卻暴增

去年有段時間，關於中國經濟是否得了「日本病」的討論一度火熱，但由於這一論點與北京當局「唱響中國經濟光明論」的要求背道而馳，在官方媒體與學者強烈駁斥下很快就銷聲匿跡。但何謂經濟的「日本病」？根據百度百科上的解釋，日本病一般指經濟日本化，其第一表徵就是出現「流動性陷阱」。 「流動性陷阱」是指當名目利率降至無可再降的地步，甚至趨近於零的時候，因人們對於某種「流動性偏好」的作用，依然寧願以現金或儲蓄的方式持有財富，而不願意投資或消費。無論官方樂不樂見，一個事實是，中國大陸的存款利率正在不斷朝零邁進。

中秋偏好短途 鐵路旅客估7400萬

為期5天的鐵路中秋小長假運輸14日啟動。中國大陸國家鐵路集團有限公司（下稱大陸國鐵集團）發布消息稱，9月14日至18日，...

大陸鐵路營業里程 突破16萬公里

9月14日11時30分，G8491次（梅州西至廣州東）、G8494次（廣州東至梅州西）、G8496次（深圳北至梅州西）三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。