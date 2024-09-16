在大陸遭關押18年 美籍牧師獲釋返美

美國國務院15日表示，中國大陸已釋放自2006年以來一直被關押的美國牧師林大衛。綜合路透和法新社報導，美國國務院發言人當天說：「我們歡迎林大衛從中華人民共和國監獄獲釋。他已經回到美國，這是他近20年來第一次見到家人。」

林大衛的女兒告訴新聞網站Politico，她68歲的父親將抵達德克薩斯州的聖安東尼奧。她說：「言語無法表達我們的喜悅。我們有很多時間需要彌補。」

報導稱，林大衛是因「合同詐騙罪」被判終身監禁。

去年11月，美國參議院外交關係委員會主席敦促美國總統拜登利用與大陸國家主席習近平會面的機會，推動釋放在華被囚禁的三名美國公民，包括林大衛、美籍華商李凱和德克薩斯州商人馬克．斯威丹（Mark Swidan）。

華盛頓稱上述三人被錯誤拘留，北京則稱此類案件「依法處理」。

美國國會一委員會將在下周就關押在中國的美國公民舉行聽證會。該委員會稱，林大衛、李凱和馬克．斯威丹都面臨健康問題。