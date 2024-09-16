中美國防部工作會晤 美盼與共軍東部戰區直接對話

據大陸國防部15日晚間發布的新聞稿，9月14日至15日，第18次中美國防部工作會晤在北京舉行，雙方就中美兩軍關係、下階段兩軍交往及共同關心的問題等深入交換意見。美國國防部表示，鑑於解放軍東部戰區主管台海事務，會談中，美方向北京表達，希望推進美軍印太司令部與解放軍東部戰區領導人的直接對話。

美國之音指出，這是時隔八個月後美中國防務官員再次舉行這一會談，凸顯了在南中國海中菲對抗情勢加劇、中國對台灣的武力威脅不減的局勢下，美國官員持續重視兩軍交流。

美國國防部在周日舉行的一次線上簡報會上表示，代表美國參加北京香山論壇的美國國防部副助理部長蔡斯（Michael Chase）與中共中央軍委國際軍事合作辦公室的官員共同主持了此輪會晤。

美國國防部一名高級官員在簡報會上說，「在會談中，美國國防部強調了保持兩軍溝通暢通的重要性，以防止競爭演變為衝突，並降低溝通不暢和誤解的風險。」

今年1月，蔡斯在美國五角大廈與中共中央軍委國際軍事合作辦公室副主任宋延超少將舉行第17屆美中防務政策協調會談。隨後，美國國防部長奧斯丁與中國新上任不久的國防部長董軍5月借香格里拉對話在新加坡進行了會晤。

在香山論壇舉行前，美國印太司令部司令、海軍上將巴帕羅（Samuel Paparo）與解放軍南部戰區司令員吳亞男進行了視訊通話。美國國防部周日並證實，吳亞男將出席美國印太司令部下周在夏威夷舉辦的一次防務會議。

五角大廈官員表示，在此次美中國防部工作會晤上，北京向美國表達質疑，認為美國在台灣問題上的立場發生了轉變。但美方強調美國堅持「一個中國政策」，這是以台灣關係法、美中三個聯合公報和「六項保證」所指引的。

美國國防部官員並說，「我們也的確表達了我們對中華人民共和國近年來在台灣海峽和台灣周邊地區，特別是自前議長佩洛西訪問台灣以來，在某些情況下進行的越來越多的脅迫或恐嚇或破壞穩定的行為的擔憂。」

由於解放軍東部戰區主管台海事務，美國方面希望推進美軍印太司令部與解放軍東部戰區領導人的直接對話。不過，五角大廈這名高級官員在回答美國之音記者提問時表示，目前尚無相關的具體安排。

此外，美方在這次會晤中也表達了對近期中菲在南海頻頻發生衝突的關切，並強調美國將採取一切必要措施支持菲律賓。美國國防部官員表示，在會晤中，美方向北京表達，菲律賓是美國在印太地區歷史最長的共同防禦條約盟友。