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兩岸微流行／陸推「抗颱」風電

聯合報／ 記者陳政錄

颱風摩羯日前重創海南、廣東，並有大量風電機組受影響甚至倒塌，綠色能源如何因應自然災害成為話題。近年有大陸企業在建設離岸式風電時，使用「漂浮式」設計，搭配錨鏈牽引等裝置，讓風機在颱風天也能正常運轉。

針對此前受風災倒塌的風電機組，界面新聞引述業者稱，倒塌是因該項目在建設期間，機組尚未通電併網，機組用於抗風的偏航系統無法發揮作用。中國再生能源學會風能專業委員會秘書長秦海岩也稱，沒有投運、通電，導致抗颱機制無法運作，加上這次是少有的強颱，破壞力強。

上述事件也讓風機的「抗颱」能力受到關注，大陸國家電投廣東公司就稱，湛江徐聞有兩座海上風電場，投運中的九十四台風機、在建中的廿五台風機均未受到損害。

為何離岸風電機組能「抗颱」？據運達股份指出，該公司透過海上漂浮式風電機組研究，突破了海上機組一體化設計、「風浪流」耦合控制、抗颱風策略等關鍵技術。

中新社指出，大陸風電企業明陽集團的「明陽天成號」號稱全球最大漂浮式風機，在颱風期間，該機組可透過錨鏈的牽引，及翼型塔筒提供的氣動升力，根據強風方向進行偏航調整，讓風輪始終正對來風方向，維持正常運轉。

秦海岩坦言，大陸風電機組過去被颱風破壞時有發生，讓外企和專家一度認為南方沿海不具備開發離岸風電條件，但近年隨著技術設計進展，環境因素逐漸被克服。

廣東 颱風

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