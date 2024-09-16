滯留5個月 菲海警船駛離仙賓礁

美國海軍協會新聞網（USNI News）當地時間十四日指出，菲律賓滯留仙賓礁的菲海警「九七○一號」已撤離。大陸海警局十五日回應，重申對包括仙賓礁在內的南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，並稱菲海警「九七○一號」非法滯留仙賓礁近五個月，嚴重破壞區域和平穩定，正告菲方停止煽動炒作、冒險侵權。

大陸海警局發言人劉德軍昨聲稱，四月十七日以來，菲海警「九七○一號」船非法滯留中國仙賓礁近五個月，菲方行徑嚴重侵犯中國領土主權，嚴重違反南海各方行為宣言，嚴重破壞區域和平穩定。期間，中方依法對「九七○一號」船採取管控措施，菲方多次企圖組織強行運補均遭失敗。九月十四日十四時許，「九七○一號」船撤離仙賓礁潟湖。大陸海警將依法在中方管轄海域持續進行維權執法活動，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

USNI News援引國防分析師舒加特（Tom Shugart）在社群媒體Ｘ上發布的船舶自動識別系統（ＡＩＳ）訊息稱，此前長期滯留在仙賓礁的菲律賓海警船「馬格巴努亞號」（菲海警九七○一號）已於當地時間十三日駛離該地區，正從巴拉望島以南航行，以十八節速度向東行駛，並駛入蘇祿海。中方智庫「南海戰略態勢感知」十五日也稱，監測到該船撤離仙賓礁海域。

不過，菲律賓國家安全委員會發言人馬拉亞強調，馬尼拉方面將維持其在仙賓礁的存在。中菲在該海域角力恐將持續。