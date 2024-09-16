貝碧佳撲上海 浦東、虹橋停飛

颱風「貝碧佳」正步步逼近大陸華東地區，很可能於昨夜至今晨在浙北到上海一帶登陸，強度可達強颱等級。上海機場昨晚宣布，上海浦東機場和虹橋機場自昨晚八時起，取消所有航班。

大陸觀察者網稱，貝碧佳可能成為一九四九年以來（近七十五年來）登陸上海的最強颱風。

大陸氣象台昨晚發布颱風紅色預警，預計貝碧佳以每小時廿至廿五公里速度向偏西方向移動，強度還將加強，穿過舟山群島後，將於十六日上午在浙江舟山到江蘇啟東一帶沿海登陸；最可能以「強颱」等級在浙江平湖到上海浦東一帶沿海登陸。預估最強風力達十四級，即每秒四十二至四十五公尺。

報導指出，如果貝碧佳登陸上海，且強度在每秒四十公尺以上，將超過一九四九年的颱風「Gloria」，成為一九四九年以來登陸上海的最強颱風。

據預報，昨晚八時至今晚八時，江蘇南部、安徽東部及南部、上海、浙江北部等地部分地區有大到暴雨，其中江蘇南部、上海中南部、浙江北部等地部分地區有大暴雨，局部暴雨（二五○至二七○公釐）。

目前，上海浦東、奉賢、崇明、金山等四區已將颱風黃色預警，升級為橙色預警訊號。其中，上海崇明區全區避險轉移人員九三一八人；避險轉移範圍包括海塘外作業區、一線水閘外區域、老舊房屋、建築工地等。

此外，昨晚十時起，上海八條高速道路全部封閉。上海迪士尼樂園、迪士尼小鎮和星願公園昨十七時起停止運營。

浙江杭州緊急管理局昨天下午發布，颱風來襲，呼籲市民非必要不外出。江蘇氣象台昨也發布颱風橙色預警；南京啟動防颱風III級緊急應變，南京地鐵將對受影響的地面、高架區段採取限速、臨時停運等措施。