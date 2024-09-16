貝碧佳持續增強 恐成75年來登陸上海最強颱風

中颱貝碧佳預計16日凌晨在中國上海浦東至浙江舟山一帶登陸。分析指，由於颱風持續增強，若在上海浦東登陸，恐成為75年以來在上海登陸的最強颱風。由於風雨漸強，上海浦東、虹橋兩機場宣布今晚8時後取消所有航班。

綜合官媒央視、央廣網、第一財經與澎湃新聞，上海中心氣象台在15日晚間5時更新貝碧佳的颱風預警，由黃色預警訊號調整為橙色預警訊號，在15日夜間到16日白天對上海造成明顯的風雨影響，部分地區風力將增強到陣風12級以上。預計將於16日淩晨至上午，在上海浦東到浙江舟山一帶登陸。

報導引述中央氣象台分析，從15日下午2時的預報來看，貝碧佳在登陸前仍會持續增強，若是從上海浦東登陸，將成為1949年以來登陸上海的最強颱風。公開資訊顯示，1949年颱風葛樂禮（Gloria）自上海登陸，當時造成嚴重災情。

上海中心氣象台預報首席趙淵明形容，過去2個多月海面溫度異常偏高，在這種條件下，颱風能夠獲得充足的能量並快速地發展。整體而言，貝碧佳是典型的「子彈型颱風」，具有個頭小、移動快、爆發迅速等特點。

由於颱風帶來的風雨漸大，上海浦東機場和虹橋機場宣布在今晚8時後取消所有航班，後續恢復時間將根據颱風情形，及時對外發布調整情形。